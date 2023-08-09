"Лучше, чем Форсаж": все, что известно о новом фильме "Гран Туризмо" с Блумом и Гарбором

10 августа в украинских кинотеатрах выйдет американский спортивный фильм "Гран Туризмо". Одну из главных ролей сыграл Орландо Блум, к нему присоединились Арчи Мадекве, Дэвид Харбор, Деррен Барнетт и другие актеры.

Фильм основан на одноименной серии видеоигр и снят по мотивам реальной истории о британском подростке, который увлекался игрой в Gran Turismo, а затем стал профессиональным перегонщиком. Режиссером картины стал Нилл Блумкамп ("Робот Чаппи", "Бегство", "Ракка", "Демонический").

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"Гран Туризмо": что известно о фильме

Сюжет рассказывает о Дэнне Муро, который однажды захотел помочь геймерам, играющим в симуляторы гонки, стать настоящими автогонщиками. Все этапы отбора лучше всего прошел Янн Марденборо. Парень хорошо знал, что настоящие заезды кардинально отличаются от сиденья перед монитором. Ему ни на миг не давали об этом забыть все причастные к гонке. Впрочем, в день заезда Ян доказал свою подлинную ценность.

"Гран Туризмо" 2023: смотрите трейлер

Разработку киноленты приступили в 2013 году. В мае 2022 началась интенсивная работа над фильмом Gran Turismo. Основной актерский состав был утвержден в сентябре. Съемки стартовали в ноябре 2022 года в Венгрии и продолжались до декабря.

С 10 августа фильм "Гран Туризмо" можно посмотреть во всех кинотеатрах Украины.

Первые отзывы на "Гран Туризмо"