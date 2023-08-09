"Лучше, чем Форсаж": все, что известно о новом фильме "Гран Туризмо" с Блумом и Гарбором
10 августа в украинских кинотеатрах выйдет американский спортивный фильм "Гран Туризмо". Одну из главных ролей сыграл Орландо Блум, к нему присоединились Арчи Мадекве, Дэвид Харбор, Деррен Барнетт и другие актеры.
Фильм основан на одноименной серии видеоигр и снят по мотивам реальной истории о британском подростке, который увлекался игрой в Gran Turismo, а затем стал профессиональным перегонщиком. Режиссером картины стал Нилл Блумкамп ("Робот Чаппи", "Бегство", "Ракка", "Демонический").
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"Гран Туризмо": что известно о фильме
Сюжет рассказывает о Дэнне Муро, который однажды захотел помочь геймерам, играющим в симуляторы гонки, стать настоящими автогонщиками. Все этапы отбора лучше всего прошел Янн Марденборо. Парень хорошо знал, что настоящие заезды кардинально отличаются от сиденья перед монитором. Ему ни на миг не давали об этом забыть все причастные к гонке. Впрочем, в день заезда Ян доказал свою подлинную ценность.
"Гран Туризмо" 2023: смотрите трейлер
Разработку киноленты приступили в 2013 году. В мае 2022 началась интенсивная работа над фильмом Gran Turismo. Основной актерский состав был утвержден в сентябре. Съемки стартовали в ноябре 2022 года в Венгрии и продолжались до декабря.
С 10 августа фильм "Гран Туризмо" можно посмотреть во всех кинотеатрах Украины.
Первые отзывы на "Гран Туризмо"
- "Не фанат гоночек, но смотрится интересно";
- "У меня муравьи от фильма. Лучше чем Форсаж";
- "Фильм реально хороший, очень понравился. Начало фильма – слабенькое, много клише и нелогичностей. Но середина и конец – действительно ТОП. Спойлерить не буду, но здесь интересные повороты сюжета, хорошее музыкальное сопровождение и очень крутая съемка. В отличие от Форсажа – фильм жив, есть эффект будто ты тоже в машине с главным героем";
- "Орландо Блум и Дэвид Гарбор – лучшие";
- "Какие бы недостатки у этого фильма ни были, нельзя отрицать, сколько любви и уважения было вложено в Gran Turismo в целом";
- "В конце концов, Gran Turismo – это фильм о доброжелательных корпорациях, воплощающих мечты в реальность. Вдохновляет";
- "Увлекательная поездка, берущая образы как из спортивных фильмов, так и из фильмов о скорых автомобилях, чтобы создать нечто более "реальное", чем обычно удается любому жанру";
- "Мне кажется, это реклама видеоигры, основанная на реальных событиях".