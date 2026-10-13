Словно две капли воды: как сейчас выглядит 28-летняя внучка легендарной Грейс Келли

28-летняя внучка голливудской актрисы и княгини Монако Камилла Готтлиб все чаще привлекает внимание публики своим поразительным сходством со знаменитой бабушкой.

Как сообщает HELLO, на днях девушка появилась на роскошном благотворительном вечере в Монте-Карло и оказалась в центре внимания. И хотя среди гостей были Ева Лонгория и другие знаменитости, именно Камиллу зарубежные СМИ назвали одной из главных звезд мероприятия.

Как сейчас выглядит внучка Грейс Келли

9 октября Камилла Готтлиб посетила благотворительный вечер Global Gift Gala Monaco в роскошном Hôtel de Paris Monte-Carlo. Ей составила компанию мать – 61-летняя принцесса Стефания Монакская, младшая дочь Грейс Келли.



Камилла Готтлиб с мамой Стефанией / Фото Getty Images



Для выхода Камилла выбрала элегантное черное платье в пол с глубоким V-образным декольте и длинными рукавами. Образ дополнили роскошное колье, серьги и собранные светлые волосы с прядями у лица.

Ее мать тем временем отдала предпочтение яркому красному платью. На мероприятии также появились Ева Лонгория, шведская модель Виктория Сильвстедт и жена гонщика "Формулы-1" Шарля Леклера – Александра.

Казалось бы, обычный вечер в Монако: драгоценности, знаменитости и платья, стоимость которых лучше даже не пытаться угадать. Однако главной интригой для многих стала именно внешность внучки кинолегенды.

Что известно о Камилле Готтлиб

Камилла родилась 15 июля 1998 года. Ее мать – принцесса Стефания Монакская, а отец – бывший охранник княжеской семьи Жан-Раймон Готтлиб.

Интересно, что родители девушки никогда не были женаты. Именно поэтому, несмотря на происхождение из княжеской семьи, Камилла не входит в линию престолонаследия Монако.

Впрочем, похоже, жизнь без перспективы получить престол ее вполне устраивает. Камилла занимается благотворительностью, активно ведет социальные сети и основала организацию Be Safe Monaco, которая борется с вождением в нетрезвом состоянии.

На днях голливудский актер показал фото дочери Натали Вуд, звезды Голливуда украинского происхождения.