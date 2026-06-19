Гринч может снова появиться на экранах: началась работа над продолжением семейной комедии

Начались переговоры о сиквеле семейной комедии "Как Гринч украл Рождество", вышедшей на экраны в 2000 году. Над фильмом работают кинокомпании Universal Pictures и Imagine Entertainment.

Кстати, роль любимого многими Гринча вновь исполнит Джим Керри. Об этом сообщило издание Variety. В этой статье рассказываем, что на данный момент известно о предстоящем фильме.

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Что интересно знать о сиквеле семейной комедии "Как Гринч украл Рождество"?

Началась работа над продолжением легендарного фильма "Гринч – похититель Рождества", который вышел в 2000 году и стал настоящим хитом. Тогда картина поразила кассовыми сборами, заработав в прокате более 300 миллионов долларов.

Джим Керри, который в последние годы редко появляется на экранах, готов вновь воплотить образ Гринча. Актер также хотел бы опробовать технологию захвата движения. Об этом он говорил еще в 2024 году.

Если бы мы только смогли справиться с этим Гринчем. На съемках мне приходилось сидеть под тонной грима, из-за чего я едва мог дышать. Это были настоящие мучения. Я держался только благодаря мыслям о детях: "Это для детей. Это для детей". А теперь, с современными технологиями вроде захвата движения, у меня появилась бы свобода. В этом мире нет ничего невозможного,

– рассказывал Керри.

В режиссёрское кресло снова сядет Рон Ховард, а продюсером проекта станет Брайан Грейзер.

Правда, пока точно неизвестно, увидит ли сиквел свет, ведь переговоры о его создании ещё продолжаются.