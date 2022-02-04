Громкие премьеры февраля 2022: подборка самых ожидаемых сериалов на стримингах

Февраль – особый период в году: все наконец уже отошли от празднований, а значит, впереди нас ждет много результатов работы из мира киноиндустрии. Какими новыми проектами нас порадует последний зимний месяц – читайте на Кино 24.

Редакция Кино 24 выбрала лучшие сериалы, которые вам помогут переждать завершение этой холодной зимы. Нас ждет минимум 5 громких и новых премьер, а также около десятка продолжений известных проектов на стримингах.

Не пропустите Популярные стереотипы о покере, которые можно увидеть в голливудских фильмах

Премьеры сериалов февраля

Пэм и Томми / Pam & Tommy

Жанр: биографическая драма, черная комедия

Дата премьеры: 2 февраля

Где посмотреть: Hulu

Сериал посвящен барабанщику культовой рок-группы Mötley Crüe Томми Ли и актрисе Памеле Андерсон. Сюжет рассказывает об эпизоде из жизни звезд, когда они узнают о публикации частного секс-видео, записанного ими во время медового месяца. Главные роли исполнили Себастиан Стэн и Лили Джеймс. Шоураннером выступил Сет Роген, среди продюсеров Дэйв Франко.

"Пэм и Томми" 2022: смотрите трейлер сериала

Джек Ричер / Reacher

Премьера крутого фильма/сериала уже близко? Чтобы не проводить время в скучном ожидании, можно сыграть в любимую игру на SlotoKing . Онлайн-казино имеет десятки видеослотов, несколько видов рулеток, покер, лотереи бинго и кено, которые понравятся даже новичкам.

Жанр: боевик

Дата премьеры: 4 февраля

Где посмотреть: Amazon Prime Video

Нас ждет перезапуск франшизы, основанной на серии романов "Джек Ричер" автора Ли Чайлда. Восемь эпизодов первого сезона, которые отсняли по мотивам книги "Этаж смерти". Роль главного героя исполнил Алан Ричсон – заменивший Тома Круза, снимавшегося в полнометражных фильмах. Завязка сериала построена вокруг ареста главного героя, которого обвиняют в убийстве и отправляют в тюрьму.

"Джек Ричер" 2022: смотрите трейлер сериала

Под подозрением / Suspicion

Жанр: триллер

Дата премьеры: 4 февраля

Где посмотреть: Apple TV+

Сериал рассказывает о деловой женщине Кэтрин Ньюман (Ума Турман) из Нью-Йорка. Ее 21-летнего сына похищают из большого отеля в центре города, а видео преступления выкладывают в сеть. Неожиданно главными подозреваемыми становятся все британцы, которые остановились в отеле. Поэтому они объединяются, чтобы доказать свою невиновность. Хоть и на самом деле уверены, что похититель среди них.

"Под подозрением" 2022: смотрите трейлер сериала

Изобретая Анну / Inventing Anna

Жанр: драма

Дата премьеры: 11 февраля

Где посмотреть: Netflix

Сюжет сериала основан на статье журналистки Джессики Пресслер "Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка" в американском светском еженедельнике New York Magazine. В статье раскрыли правду о том, как немецкая аферистка российского происхождения создала вымышленную личность, годами изображала богатую наследницу и бесплатно проживала в дорогих отелях. В 2019 году девушку приговорили к заключению за мошенничество.

"Изобретая Анну" 2022: смотрите трейлер сериала

Викинги: Вальхалла / Vikings: Valhalla

Жанр: историческая драма

Дата премьеры: 25 февраля

Где посмотреть: Netflix

Спин-офф сериала "Викинги", действия которого разворачиваются спустя века после событий оригинального проекта. Смерть короля Англии Эдуарда Исповедника становится причиной борьбы за власть. К вторжению на английские земли готовятся герцог Нормандии и король Норвегии. Сериал покажет битву при Стамфорд-Бридже, которая стала концом целой эпохи викингов.

"Викинги: Вальхалла" 2022: смотрите трейлер сериала

Продолжение сериалов в феврале 2022 года