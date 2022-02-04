Редакція Кіно 24 обрала найкращі серіали, які вам допоможуть перечекати завершення цієї холодної зими. На нас чекає мінімум 5 гучних та нових прем'єр, а також близько десятка продовжень відомих проєктів на стримінгах.

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Прем'єри серіалів лютого

Пем і Томмі / Pam & Tommy

Жанр: біографічна драма, чорна комедія

Дата прем'єри: 2 лютого

Де подивитись: Hulu

Серіал присвячений барабанщику культовому рок-гурту Mötley Crüe Томмі Лі та актрисі Памелі Андерсон. Сюжет розповідає про епізод з життя зірок, коли вони дізнаються про публікацію приватного секс-відео, записаного ними під час медового місяця. Головні ролі виконали Себастьян Стен та Лілі Джеймс. Шоураннером виступив Сет Роген, серед продюсерів Дейв Франко.

"Пем і Томмі" 2022: дивіться трейлер серіалу

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Річер / Reacher

Жанр: бойовик

Дата прем'єри: 4 лютого

Де подивитися: Amazon Prime Video

На нас чекає перезапуск франшизи, заснованої на серії романів Джек Річер автора Лі Чайлда. Вісім епізодів першого сезону, які відзняли за мотивами книги "Поверх смерті". Роль головного героя виконав Алан Рітчсон – який замінив Тома Круза, що знімався у повнометражних фільмах. Зав'язка серіалу побудована навколо арешту головного героя, якого звинувачують у вбивстві та відправляють у в'язницю.

"Річер" 2022: дивіться трейлер серіалу

Під підозрою / Suspicion

Жанр: трилер

Дата прем'єри: 4 лютого

Де подивитися: Apple TV+

Серіал розповідає про ділову жінку Кетрін Ньюман (Ума Турман) із Нью-Йорка. Її 21-річного сина викрадають із великого готелю у центрі міста, а відео злочину викладають у мережу. Неочікувано головними підозрюваними стають усі британці, які зупинились в готелі. Тож вони об'єднуються, аби довести свою невинність. Хоч і насправді впевнені, що викрадач посеред них.

"Під підозрою" 2022: дивіться трейлер серіалу

Вигадана Анна / Inventing Anna

Жанр: драма

Дата прем'єри: 11 лютого

Де подивитися: Netflix

Сюжет серіалу заснований на статті журналістки Джесіки Пресслер "Як Анна Делві обдурила тусовщиків Нью-Йорка" в американському світському щотижневику New York Magazine. У статті розкрили правду про те, як німецька аферистка російського походження створила вигадану особистість, роками вдавала багату спадкоємницю і безкоштовно проживала в дорогих готелях. У 2019 році дівчину засудили до ув'язнення за шахрайство.

"Вигадана Анна" 2022: дивіться трейлер серіалу

Вікінги: Вальгалла / Vikings: Valhalla

Жанр: історична драма

Дата прем'єри: 25 лютого

Де подивитися: Netflix

Спін-офф серіалу "Вікінги", дії якого розгортаються через століття після подій оригінального проєкту. Смерть короля Англії Едварда Сповідника стає причиною боротьби за владу. До вторгнення на англійські землі готуються герцог Нормандії та король Норвегії. Серіал покаже битву при Стамфорд-Бріджі, яка стала кінцем цілої епохи вікінгів.

"Вікінги: Вальгалла" 2022: дивіться трейлер серіалу

Продовження серіалів у лютому 2022 року