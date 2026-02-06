Что известно об экранизации "Грозового перевала" с Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях

Уже 12 февраля в украинский прокат выйдет драматический фильм "Грозовой перевал", снятый по мотивам одноименного романа английской писательницы Эмили Бронте, вышедшего в 1847 году. Режиссером ленты стала Эмиральд Феннел.

Главные роли исполнили Марго Робби, известная по роли Харли Квинн в фильме "Отряд самоубийц", и Джейкоб Элорди – звезда сериала "Эйфория". Что известно об экранизации "Грозового перевала", расскажет 24 Канал.

Что известно о фильме "Грозовой перевал"?

Эмиральд Феннел объявила о своих намерениях экранизировать роман "Грозовой перевал" в июле 2024 года. Режиссеру не удалось договориться с Netflix, однако она приняла предложение от Warner Bros.

Этот фильм – современный и дерзкий взгляд на одну из самых известных историй любви мировой литературы. В центре сюжета – Кэтрин и Хитклифф, которые отдаются страсти. Они бросают вызов времени и морали.

"Грозовой перевал": смотрите онлайн трейлер фильма

Кроме Марго Робби и Джейкоба Элорди, в ленте сыграли: Шазад Латиф, Хонг Чау, Элисон Оливер и Юэн Митчелл, а Шарлотта Меллингтон и Оуэн Купер воплотили на экране юных Кэтрин и Хитклиффа.

Как пишет People, Эмиральд Феннел уже не впервые сотрудничает с главными актерами "Грозового перевала". Вместе с Марго она снималась в фильме "Барби" (2023), а с Джейкобом работала над психологическим триллером "Солтберн" (2023). Она была режиссером, сценаристкой и продюсером ленты, а Элорди присоединился к актерскому составу.

Съемки "Грозового перевала" начались в 2025 году. Они проходили в национальном парке Йоркшир-Дейлс (Англия), а также в долинах Аркенгартдейл и Свейлдейл и селе Лоу-Роу.