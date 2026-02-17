Книга Эмили Бронте вышла в далеком 1847 году и с тех пор получила много экранизаций. Как пишет Vogue, всего было снято более 35 фильмов и телевизионных проектов, начиная с немой ленты, которая вышла в 1920 году.

Лучшие экранизации "Грозового перевала" по версии Vogue

1939 год

Режиссером фильма стал Уильям Уайлер – лауреат трех премий "Оскар", а продюсером – Сэмюэл Голдвин. Главные роли на экране воплотили британские актеры Лоуренс Оливье и Мерль Оберон.

1998 год

Ленту срежиссировал Дэвид Скиннер, а спродюсировал Джо Райт. Главные роли сыграли Роберт Кавана, Орла Брейди и Сара Смарт. Сценарий к фильму написал Нил Маккей.

2012 год

Роль Хитклиффа в этой драме исполнил Джеймс Ховсон, а Кэтрин сыграла Кая Скоделарио. Это экранизация первой половины романа Эмили Бронте режиссера Андреа Арнольда. Съемки проходили в Северном Йоркшире.

1992 год

В 1992 году роман "Грозовой перевал" экранизировал Питер Косминский. Это был кинодебют Рэйфа Файнса, который сыграл Хитклиффа, а его партнершей в фильме стала Жюльет Бинош.

2009 год

Это британский сериал, который состоит из 2 серий. Влюбленных на экране воплотили Том Харди и Шарлотта Райли, а режиссером выступила Коки Гедройц. Сериал транслировали на телеканале ITV.

