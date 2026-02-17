Книга Емілі Бронте вийшла у далекому 1847 році й з того часу отримала багато екранізацій. Як пише Vogue, загалом було знято понад 35 фільмів та телевізійних проєктів, починаючи з німої стрічки, яка вийшла у 1920 році.
Найкращі екранізації "Буремного перевалу" за версією Vogue
- 1939 рік
Режисером фільму став Вільям Вайлер – лауреат трьох премій "Оскар", а продюсером – Семюел Ґолдвін. Головні ролі на екрані втілили британські актори Лоуренс Олів'є та Мерль Оберон.
"Буремний перевал" (1939): дивіться онлайн трейлер фільму
- 1998 рік
Стрічку зрежисирував Девід Скіннер, а спродюсував Джо Райт. Головні ролі зіграли Роберт Кавана, Орла Брейді та Сара Смарт. Сценарій до фільму написав Ніл Маккей.
"Буремний перевал" (1988): дивіться онлайн трейлер фільму
- 2012 рік
Роль Гіткліфа у цій драмі виконав Джеймс Говсон, а Кетрін зіграла Кая Скоделаріо. Це екранізація першої половини роману Емілі Бронте режисера Андреа Арнольда. Зйомки проходили у Північному Йоркширі.
"Буремний перевал" (2012): дивіться онлайн трейлер фільму
- 1992 рік
У 1992 році роман "Буремний перевал" екранізував Пітер Космінський. Це був кінодебют Рейфа Файнса, який зіграв Гіткліфа, а його партнеркою у фільмі стала Жульєт Бінош.
"Буремний перевал" (1992): дивіться онлайн трейлер фільму
- 2009 рік
Це британський серіал, який складається з 2 серій. Закоханих на екрані втілили Том Гарді та Шарлотта Райлі, а режисеркою виступила Кокі Ґедройц. Серіал транслювали на телеканалі ITV.
"Буремний перевал" (2009): дивіться онлайн трейлер серіалу
"Буремний перевал" 2026: головне про екранізацію
У липні 2024 року Еміральд Феннел оголосили, що збирається екранізувати роман "Буремний перевал". Режисерка домовилась з кінокомпанією Warner Brothers.
Зйомки фільму розпочалися у 2025 році. Окрім Марго Роббі та Джейкоба Елорді, у стрічці зіграли Шазад Латіф, Хонг Чау, Елісон Олівер, Юен Мітчелл, Шарлотта Меллінгтон та Оуен Купер.
Ця стрічка – сучасний погляд на одну з найвідоміших історій кохання у світовій літературі. Події розгортаються в Англії XVIII століття, глядачі спостерігають за напруженими стосунками між Гіткліфом і Кетрін.