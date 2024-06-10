Почувствовать все чувства: 3 эмоциональных фильма, которые стоит посмотреть, когда хочется хорошенько поплакать

Иногда нам всем хочется высвободить эмоции, сильно поплакать и побыть наедине, чтобы поразмышлять. Именно тогда на помощь приходят фильмы с захватывающими сюжетами и невероятными историями.

Кино 24 подготовило 3 фильма, которые однозначно зацепят струны вашей души. Приготовьтесь быть пораженными и позвольте слезам течь, когда вы погрузитесь в эти сложные истории на экране.

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"Клятва"

Драма с Ченнингом Татумом и Рэйчел МакАдамс рассказывает о влюбленной паре, жизнь которой изменит в один момент.

По сюжету, Лео и Пейдж – молодожены, которые безумно любят друг друга. Но что скрывать, они просто таки купаются в счастье. Так, пара после бракосочетания отправляется в медовый месяц. Однако кто же знал, что он обернется для них ужасной трагедией, ведь именно тогда они попадают в аварию. У Лео лишь несколько ушибов, а вот девушке повезло меньше, у нее сильная травма головы, из-за которой она некоторое время пробыла в коме. Преданный муж ни на миг не покидал свою возлюбленную и вот, когда Пейдж пришла в себя, оказалось что из-за полученной травмы она ничего не помнит.

Но Лео не сдается и пытается снова возродить в ее сердце любовь и сделать счастливой.

"Клятва": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мальчик в полосатой пижаме" (2008)

Лента "Мальчик в полосатой пижаме" считается тяжелой и достаточно непростой. Просмотр этого фильма заставит не только плакать, но и волноваться за героев истории.

По сюжету, события разворачиваются во время Второй мировой войны. В центре фильма – история мальчика Бруно, отец которого немецкий офицер, получивший новое назначение и вынужден был переехать вместе с семьей.



Прибыв на новое место, внимание маленького мальчика привлекли несколько зданий, которые находились неподалеку с их новым домом. Именно там было много людей, которые были одеты в одинаковые полосатые пижамы, и вместо имен они носили номера. Однако на лице ни одного из жителей фермы не было ни намека на радость, в их глазах была лишь печаль и страдание.

Вскоре среди этих людей у героя появляется и новый товарищ-сверстник – Шмуэль. Но что ожидать от их дружбы?

"Мальчик в полосатой пижаме": смотрите онлайн трейлер фильма

"За пять шагов до любви"

Фильм расскажет об истории Стеллы и Уилла, двух пациентов одной клиники, которые из-за кистозного фиброза вынуждены держаться на расстоянии друг от друга. Даже малейшая инфекция может быть опасной для них, поэтому они должны придерживаться строгих правил, чтобы оставаться здоровыми. Несмотря на все запреты, парень и девушка начали активно общаться. Так, когда они встречаются, то понимают, что жизнь – это больше, чем просто выживание. Поэтому приготовьтесь к трогательной истории о любви, силе и стойкости.

"За пять шагов до любви": смотрите онлайн трейлер фильма

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