В подборке 24 Канала смотрите фильмы, которые растрогают вас до слез, приведут к размышлениям над важными жизненными историями и переживанию эмоций вместе с актерами.
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"Я, Дэниел Блейк"
Дэниел Блейк, вдовец и бездетный работник, который недавно столкнулся с проблемами со здоровьем, что лишили его возможности зарабатывать на жизнь. Он вынужден обратиться за помощью к государству и подать документы на получение помощи. Однако оказывается, что это не так просто сделать для пожилого мужчины.
"Я, Дэниел Блейк": смотрите онлайн трейлер фильма
"Лев"
Это откровенный рассказ о жизни 5-летнего Сары. Мальчик из семьи нищих теряет своего брата возле железнодорожной платформы и утром оказывается в совершенно неизвестном месте.
После тяжелых испытаний добрые люди приводят Сару в детский дом, откуда его усыновляет американская пара. Однако, даже в прекрасной семье воспоминания о родине, где остались мать и сестра, остаются в его сердце.
"Лев": смотрите онлайн трейлер фильма
"Хатико: Верный друг"
Фильм основан на реальной истории профессора Паркера и его верной собаки. Каждый день профессор путешествовал поездом, оставляя своего пса на перроне, и после каждой смены всегда находил его на том же месте.
Это непревзойденная дружба, которая продолжалась до тех пор, пока профессора не стало, но так крепко связала сердце Хатико с его хозяином, что пес продолжал ждать на перроне даже после его смерти.
"Хатико: Верный друг": смотрите онлайн трейлер фильма
"Паразиты"
Глава семьи Ким давно отказался от идеи начать свой собственный бизнес, его жена покинула спортивную карьеру, а дети не сдали экзамены для поступления в университет. Вместе они живут в подвале, зарабатывая деньги, складывая коробки для пиццы.
Однажды друг пригласил сына Кима на работу репетитором английского языка в роскошном доме во время его отъезда, и все члены семьи видят это как возможность присоединиться к лучшей жизни.
"Паразиты": смотрите онлайн трейлер фильма
"Капернаум"
Основной персонаж – 12-летний Зейн. После того как его семья вынуждена переехать в Ливан из-за военных действий в Сирии, жизнь мальчика наполняется лишь страданиями. Нищета, жестокие условия существования, попрошайничество, нелегальная работа – это лишь часть испытаний, которые приходится переживать ребенку, чье сердце постепенно заполняется чувством ненависти к миру. Попав в тюрьму, Зейн решает привлечь к суду своих родителей, которые дали ему такую жизнь.
"Капернаум": смотрите онлайн трейлер фильма