Если хочется поплакать: 5 фильмов с высоким рейтингом, которые помогут высвободить эмоции

Иногда, чтобы двигаться дальше, нужно сделать паузу и высвободить все напряжение, которое беспокоит. В этом может помочь просмотр хорошего фильма с глубоким смыслом.

В подборке 24 Канала смотрите фильмы, которые растрогают вас до слез, приведут к размышлениям над важными жизненными историями и переживанию эмоций вместе с актерами.

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"Я, Дэниел Блейк"

Дэниел Блейк, вдовец и бездетный работник, который недавно столкнулся с проблемами со здоровьем, что лишили его возможности зарабатывать на жизнь. Он вынужден обратиться за помощью к государству и подать документы на получение помощи. Однако оказывается, что это не так просто сделать для пожилого мужчины.

"Я, Дэниел Блейк": смотрите онлайн трейлер фильма

"Лев"

Это откровенный рассказ о жизни 5-летнего Сары. Мальчик из семьи нищих теряет своего брата возле железнодорожной платформы и утром оказывается в совершенно неизвестном месте.

После тяжелых испытаний добрые люди приводят Сару в детский дом, откуда его усыновляет американская пара. Однако, даже в прекрасной семье воспоминания о родине, где остались мать и сестра, остаются в его сердце.

"Лев": смотрите онлайн трейлер фильма

"Хатико: Верный друг"

Фильм основан на реальной истории профессора Паркера и его верной собаки. Каждый день профессор путешествовал поездом, оставляя своего пса на перроне, и после каждой смены всегда находил его на том же месте.

Это непревзойденная дружба, которая продолжалась до тех пор, пока профессора не стало, но так крепко связала сердце Хатико с его хозяином, что пес продолжал ждать на перроне даже после его смерти.

"Хатико: Верный друг": смотрите онлайн трейлер фильма

"Паразиты"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Глава семьи Ким давно отказался от идеи начать свой собственный бизнес, его жена покинула спортивную карьеру, а дети не сдали экзамены для поступления в университет. Вместе они живут в подвале, зарабатывая деньги, складывая коробки для пиццы.

Однажды друг пригласил сына Кима на работу репетитором английского языка в роскошном доме во время его отъезда, и все члены семьи видят это как возможность присоединиться к лучшей жизни.

"Паразиты": смотрите онлайн трейлер фильма

"Капернаум"

Основной персонаж – 12-летний Зейн. После того как его семья вынуждена переехать в Ливан из-за военных действий в Сирии, жизнь мальчика наполняется лишь страданиями. Нищета, жестокие условия существования, попрошайничество, нелегальная работа – это лишь часть испытаний, которые приходится переживать ребенку, чье сердце постепенно заполняется чувством ненависти к миру. Попав в тюрьму, Зейн решает привлечь к суду своих родителей, которые дали ему такую жизнь.

"Капернаум": смотрите онлайн трейлер фильма