Фильм "ГУР: Код "Сикора" готовится к выходу в прокат осенью. В материале 24 Канала рассказываем, что известно о премьере и съемках ленты.

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Кто работает над фильмом "ГУР: Код "Сикора"?

Ленту создает украинская кинокомпания "F Films" в сотрудничестве с "ТРО Медиа" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, в партнерстве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, при содействии UnitedContentHub, B&H Film Distribution и ICTV2, официальный партнер Киевстар ТВ.

Режиссером и исполнителем главной роли офицера ГУР Министерства обороны Украины, задействованного в сложной спецоперации выступает Ахтем Сеитаблаев. Его новая работа обещает совместить документальную достоверность и эмоциональную силу драматического кино.

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Это для меня, как для режиссера и в определенной степени как для актера – новый творческий и профессиональный вызов. Сочетание приключенческо-шпионской истории, истории победы, креатива, жертвенности и поиска асимметричных ответов и решений на вызовы, возникающих, чрезвычайно драйвит и мотивирует,

– отметил Ахтем.



Съемки фильма "ГУР: Код "Сикора" / Фото Пресс-служба

Сеитаблаев поделился, что вместе с командой имел возможность еще раз выразить благодарность тем, кто стоит у ее истоков и заложил фундамент художественного рассказа. По его словам, проект стал серьезным творческим вызовом, ведь съемки проходили сразу в двух странах.

Режиссер отметил, что сочетание лирической, приключенческой, авантюрной, детективной и высокотехнологичной историй в одном фильме требовало соответствующих решений, максимального внимания и высокого уровня профессионализма всей команды.

Генеральный продюсер фильма Андрей Ногин отмечает, что сегодня чрезвычайно важно доносить правду о войне через различные жанры и форматы, рассказывая истории, которые могут быть понятны международной аудитории.

Наш фильм скажет новое слово о героизме и борьбе украинских защитников и защитниц, а также личный вызов, а наша студия приложит все усилия для трансляции трансляции этого месседжа в мир,

– говорит генеральный продюсер ленты.



Завершились съемки фильма / Фото Пресс-служба

Премьера фильма "ГУР: Код "Сикора" состоится уже осенью 2026 года не только в Украине, но и на международных территориях.

Кто сыграл главную женскую роль в фильме?

Главную женскую роль в фильме исполнила Ангелина Усанова, для которой роль агента в рядах ГУР МО стала особой возможностью поддержать роль украинских женщин в рядах Сил Обороны

Для меня большая честь сыграть героиню, которая является воплощением женщин в армии – это очень ответственная миссия, к которой я подходила с тщательной подготовкой, брала уроки боевых искусств, ездила на стрельбы – для меня было важно все сцены экшена и драк выполнять лично, без дублера,

– поделилась Усанова.

Актриса призналась, что на съемочной площадке царила невероятно теплая, семейная атмосфера, которую создал Ахтем Сеитаблаев, поэтому работать было настоящим удовольствием. Она призналась, что ей даже грустно осознавать, что съемочный процесс завершен.



Съемки фильма "ГУР: Код "Сикора" / Фото Пресс-служба

Ангелина отметила, что в образе своей героини для нее было важно одновременно показать нежность и силу, хрупкость и выдержку. По ее мнению, добро должно быть способным себя защитить, а ее героиня Яна является именно таким воплощением.

После завершения съемочного процесса команда уже смотрит в будущее франшизы. Накануне на инициативу Президента Украины по поддержке украинского культурного продукта "Тысячелетняя" подана разработка продолжения шпионской истории об украинских разведчиках, что может стать следующим шагом в развитии кино вселенной "ГУР".