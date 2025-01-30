Пока в Украине продолжается кровопролитная война, гламурная турецкая актриса Ханде Эрчел блистает на территории страны-оккупанта. Звезда популярного сериала "Постучись в мою дверь" прилетела в Москву, и эта новость быстро облетела медиа.

Об этом сообщают российские СМИ. Этот факт стал очередным разочарованием для фанатов из Украины, ведь актриса, которая была символом красоты и популярности, так легко отдала предпочтение деньгам и профессиональным контрактам над сознательной позицией.

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Ханде Эрчел приехала в Москву: подробности

Ханде Эрчел – турецкая актриса и модель, которая получила известность благодаря главным ролям в сериалах "Постучи в мою дверь", "Любовь не понимает слов", "Черная жемчужина" и других. Ее талантом и привлекательности восхищались миллионы людей по всему миру, в том числе украинцы. Однако теперь актриса стала очередным разочарованием.



Ханде Эрчел / Кадр из сериала "Постучи в мою дверь"

Согласно сообщениям российских медиа, 31-летняя актриса сейчас находится в Москве, где поселилась в пятизвездочном отеле The Ritz-Carlton. В столице России вместе с партнером по съемкам Баришем Ардучем, с которым она исполнила главные роли в фильме "Оставь это ветру", актриса намерена представить картину. Барыш Ардуч также остановился в том же отеле, и сегодня его встретили многочисленные поклонницы, окружившие актера при входе.

Ханде Эрчел, в свою очередь, отметила, что впервые находясь в России, еще не успела познакомиться с Москвой, но выразила надежду посетить Красную площадь.

Ее комментарии и визит в Россию вызвали возмущение среди украинских поклонников. Многие из них выразили разочарование по поводу того, что актриса решила приехать в страну, которая ведет войну с Украиной, что противоречит моральным принципам и поддержке украинцев в это сложное время.