Порой сходство между знаменитостями настолько удивительное, что даже мельчайшие детали – от выражения лица до прически – могут сбить с толку. В нашем материале вы увидите сравнение таких звезд, которых можно легко спутать.

Рекомендуем С шикарным Брэдом Питтом: культовая драма 90-х годов стала одной из самых популярных на Netflix

Айла Фишер и Эми Адамс



Айла Фишер и Эми Адамс / Коллаж 24 Канал

Селена Гомес и Люси Хейл



Селена Гомес и Люси Хейл / Коллаж 24 Канал

Натали Портман и Кира Найтли



Натали Портман и Кира Найтли / Коллаж 24 Канал

Эмма Макки и Марго Робби



Эмма Макки и Марго Робби / Коллаж 24 Канал

Райан Рейнольдс и Райан Гослинг



Райан Рейнольдс и Райан Гослинг / Коллаж 24 Канал

С годами, хоть звезды и могут напоминать друг друга по определенным чертам, их образы все больше заостряются, и каждый из них становится похожим только на себя самого. Становится очевидным, что каждый знаменитый персонаж не просто копия кого-то другого, а уникальная индивидуальность со своими особыми чертами, характером и стилем.