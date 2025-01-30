Часом подібність між знаменитостями настільки дивовижна, що навіть найдрібніші деталі – від виразу обличчя до зачіски – можуть збити з пантелику. У нашому матеріалі ви побачите порівняння таких зірок, яких можна легко сплутати.

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Айла Фішер та Емі Адамс



Айла Фішер та Емі Адамс / Колаж 24 Канал

Селена Гомес та Люсі Хейл



Селена Гомес та Люсі Хейл / Колаж 24 Канал

Наталі Портман та Кіра Найтлі



Наталі Портман та Кіра Найтлі / Колаж 24 Канал

Емма Маккі та Марго Роббі



Емма Маккі та Марго Роббі / Колаж 24 Канал

Раян Рейнольдс і Раян Гослінг



Раян Рейнольдс і Раян Гослінг / Колаж 24 Канал

З роками, хоч зірки й можуть нагадувати один одного за певними рисами, їхні образи все більше загострюються, і кожен із них стає схожим лише на себе самого. Стає очевидним, що кожен знаменитий персонаж не просто копія когось іншого, а унікальна індивідуальність зі своїми особливими рисами, характером і стилем.