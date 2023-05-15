6 фильмов и сериалов с Ханной Уэддингем – ведущей Евровидения-2023

Британская актриса и певица Ханна Уэддингем была ведущей Евровидения-2023. Она наиболее известна по роли Ребекки Велтон в комедийном сериале "Тед Лассо".

Звезда сыграла также в 3-х сезонах сериала "Половое воспитание" и появилась в восьми эпизодах "Игры престолов" в 2014 – 2015 годах (роль Септы Юнеллы). В 2021 году Ханна Уэддингем получила награду Primetime Emmy и премию "Выбор критиков" за лучшую женскую роль второго плана в комедийном сериале "Тед Лассо", сообщает 24 Канал.

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6 фильмов и сериалов с Ханной Уэддингем

"Тед Лассо", 2020 год – по сей день

Красавица Ребекка решила отомстить своему бывшему мужу виртуозным образом. Отсудив права на его футбольную команду, она нанимает тренера бейсбольной команды для того, чтобы потерять дело жизни бывшей. Но Тед Лассо – добросовестный мужчина, который берется за дело и выполняет его отлично.

Премьера первого сезона "Теда Лассо" на Apple TV+ состоялась еще в августе 2020 года.

"Теда Лассо": смотрите трейлер

"Половое воспитание", 2019 год – по сей день

Комедийно-драматический сериал "Половое воспитание" (Sex Education) рассказывает о проблемах учащихся средней школы в небольшом английском городке Мурдейл.

Ханна Уэддингем в нем сыграла роль София Марчетти.

"Половое воспитание": смотрите трейлер

"Убийства в Мидсомере", 2021 год

Британский детективный телесериал о расследовании убийств в придуманном английском графстве Мидсомер. Сериал начал выходить в эфир в 1997 году и базируется на детективных романах автора Кэролайн Грэм. Главным героем является старший инспектор Барнаби, которого олицетворяют актеры Джон Неттлс (с первого до 13 сезона) и Нил Даджен (с 14 сезона).

На сегодняшний день вышло 23 сезона. Ханна Уэддингем сыграла Мими Дагмар в одном эпизоде 22 сезона.

"Убийства в Мидсомере": смотрите трейлер 22 сезона

"Виллоу", 2022 год

Это американский фантастический телесериал о приключениях, являющийся продолжением одноименного фильма 1988 года. По сюжету группа из шести героев, казалось бы непригодных для миссии, рискуют в отдаленных местах за пределами своего дома, где должны противостоять своим внутренним демонам и объединиться, чтобы спасти мир.

Ханна Уэддингем воплотила роль Губерта в одном эпизоде.

"Виллоу": смотрите трейлер

"Мошенники", 2019 год

Комедийный фильм американского режиссера Криса Эддисона является римейком одноименной кинокомедии 1988 года "Неподходящие мошенники". В центре сюжета – две яркие женщины, которые встретились случайно. У обеих есть свой стиль: одна все тщательно планирует и проверяет, а другая выбирает мелкие дела с быстрым заработком, полагаясь на фортуну.

В этом фильме Ханна Уэддингем исполнила роль Шираза.

"Мошенники": смотрите трейлер

"Фокус-покус 2", 2022 год

Американский комедийный ужастик, снятый режиссером Энн Флетчер. Он является продолжением фильма 1993 года "Фокус-покус". Сюжет фильма вращается вокруг трех молодых женщин, случайно возвращающих к жизни сестер Сандерсон в современном Салеме и вынужденных понять, как их остановить, чтобы спасти мир.

Ханна Уэддингем появилась в роли Матери ведьмы.

"Фокус-покус 2": смотрите трейлер