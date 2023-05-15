От душевных историй до романтических комедий, в подборке 24 Канала каждый найдет что-то по своему вкусу. Зовите своих родных на киновечер и наслаждайтесь!

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"Королевский подход"

Милая романтическая комедия, в которой сыграли Лора Марано ("Идеальное свидание", "Остин и Элли") и Мена Массуд ("Аладдин"). По сюжету, нью-йоркская парикмахерша Иззи получает шанс поработать на свадьбе волшебного принца. Но иногда между ними вспыхивают чувства.

"Королевский подход": смотрите трейлер

"Чупа"

Эпическая история о взрослении. Главные роли сыграли: Демиан Бичир и Кристиан Слейтер. Согласно сюжету, во время визита к родственникам в Мексике, одинокий мальчик находит нового друга в мифическом существе, живущем на дедушке ранчо. Эта дружба ведет мальчика в увлекательное путешествие, полное незабываемых приключений.

"Чупа": смотрите трейлер

"Родная команда"

Остроумная душевная история от Адама Сендлера. Кевин Джеймс играет тренера "Сейнтс" из Нового Орлеана. Шон Пейтон, отстраненный тренер НФЛ, мечтает сблизиться со своим сыном и становится тренером команды неопытных юношей. Эта семейная комедия базируется на реальных событиях.

"Родная команда": смотрите трейлер

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"Спасение Руби"

Семейный фильм от режиссера Кэтт Ши. Главную роль сыграл Грант Гастин ("Флэш"). Полисмен мечтает о службе в элитном подразделении К-9 и выбирает на партнершу собаку из приюта – Руби, которая, хоть и очень умная, но носит сложный характер. Эта история основывается на реальных событиях.

"Спасение Руби": смотрите трейлер

"День "Да"

Искренняя семейная комедия, в которой сыграли Дженнифер Гарнер, Эдгар Рамирес и Дженна Ортега. По сюжету, мама и папа, обычно говорят "нет", собираются выполнить все пожелания своих детей при соблюдении нескольких основных правил.

"День "Да": смотрите трейлер