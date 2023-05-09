24 Канал вместе с дистрибьютором Adastra Cinema вспомнила 5 самых ярких коллег Элеонор – героинь кино, охотящихся на маньяков. Выбирайте фильм и наслаждайтесь просмотром!

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5 самых ярких женщин-копов в кино

"Молчание ягнят" / The Silence of the Lambs

Кларисса Сарлинг: первая женщина-следователь

Жанр: Психологический триллер

Кларису Старлинг, молодую выпускницу ФБР, приобщают к сложному делу – поиску маньяка по прозвищу Буффало Билл, убивающего девушек. Не имея ни одной зацепки, агент Старлинг обращается к другому вору – маньяку Ганнибалу Лектеру. Психотерапевт по специальности, он может кое-что рассказать о неуловимом Буффало Билла, если захочет это сделать. И между Лектером и Кларисой возникает странная связь: она рассказывает о событиях своего драматического детства, а он несколько раскрывает о Буффало.

Именно Кларисса Старлинг стала первой женщиной-следователем в кино, расследующей сверхсложное дело, рискуя собственной жизнью. Ей удалось сместить коллег-мужчин, она работает на "их территории", демонстрируя отличный результат. Именно поэтому триллер "Молчание ягнят" еще называют одой феминизма.

Кстати, у этой ленты от режиссера Джонатана Демми есть пять самых главных премий Оскар – и это настоящий успех, а исполнители главных ролей, молодая актриса Джоди Фостер и уже известный Энтони Гопкинс, получили по награде от киноакадемиков. Добавим, что все известные фильмы жанра так или иначе сравнивают именно с "Молчанием ягнят".

"Молчание ягнят": смотрите трейлер

"Ветряная река"/ Wind River

Джейн Беннер: за права женщин коренных народов

Жанр: Драма, триллер

Лесничий Кори Ламберт в заснеженных горах обретает тело девушки Натали. Он воспринимает это дело как личное – ведь несколько лет назад именно так погибла его юная дочь. Расследует дело молодая агентка ФБР – Джейн Беннер: она просит лесничего, хорошо знающего местных индийцев и все вокруг, помочь ей.

Сначала Ламберт не верит, что молодая красавица Беннер сможет что-нибудь раскопать. Но с его помощью она шаг за шагом восстанавливает картину произошедшего с Натальи… В главных ролях снялись суперзвезды Голливуда – Элизабет Олсен и Джереми Реннер.

Фильм поднимает гуманистические вопросы женщин коренных народов Америки, их прав и защиты. "Ветряную реку" очень тепло принимали на разных кинофестивалях, она имеет приз жюри в номинации "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. К тому же стала коммерчески успешной.

"Ветряная река": смотрите трейлер

"Мэйр из Исттауна" / Mare of Easttown

Мейр Шиен: Воюющая со злом

Жанр: Детектив, драма

Сержант Мэйр Шиен – не очень счастливая женщина средних лет. Она расследует ужасную смерть молодой матери-одиночки, но у нее пока нет ни одной зацепки. К тому же Шиен пытается найти пропавшую год назад девушка, но тоже бесполезно… И по городку ходят слухи, мол, Мейр потеряла былую хватку.

Самой героини кажется, что у нее – черная полоса: она обожает своего маленького внука Дрю, но мальчика отбирает ее невестка, в прошлом наркоманка… Неожиданно оба дела начинают двигаться – и Мейр даже не представляет, что узнает и в какой опасности окажется.

Минисериал получил много разных призов – 16 номинаций на Эмми, а главную роль исполнила известная актриса Кейт Уинслет.

"Мэйр из Исттауна": смотрите трейлер

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"Падение" / The Fall

Стелла Гибсон: охота на маньяка

Жанр: Триллер, криминальная драма

В Белфосте появился маньяк, душящий молодых женщин. Он ведет двойную жизнь: днем – он образцовый семьянин и психолог, помогающий людям, а ближе к ночи превращается в изувера. В помощь местной полиции из Лондона прибывает столичная звезда – детектив Стелла Гибсон. Умная, логичная, последовательная, а главное – она испытывает чувство преступников. И этого душегуба она просчитывает, не ошибшись ни разу! Это понимает и сам убийца и начинает свою смертельную игру. Но Стелла не из тех, что станет легкой добычей. Зрителей ждет жуткое противостояние следователя и убийцы.

В минисериале очень неожиданный каст, но актеры очень убедительны: в роли Стеллы – звезда проекта "Совершенно секретно" Джиллиан Андерсон, в роли Спенсера – Джейми Дорнан, известный по эротической мелодраме "50 оттенков серого".

"Падение": смотрите трейлер

"Мизантроп" / To Catch a Killer

Элеонор Филько: ключ к разуму преступника

Жанр: Психологический триллер

В канун Нового года неизвестный стрелок устраивает в Балтиморе кровавую бойню. Он не оставляет никакого следа, а стреляет как суперпрофи. Опытный агент Ламарк с командой разыскивает любой след убийцы и привлекает к работе молодую офицерку Элеонор Фалько: именно она была первой на месте преступления и поняла, как можно отследить убийцу, к тому же разбирается в природе зла. У Фалько есть талант к профайлингу и скрывает страницы своего темного прошлого.

Она – новая героиня, которую назвали современной Кларисой Старлинг. А также у Фалько много общего со всеми героинями, о которых говорилось ранее.

Психологический триллер "Мизантроп" – с сегодняшнего дня, с 11 мая на больших экранах.

"Мизантроп": смотрите трейлер