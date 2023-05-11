24 Канал разом з дистриб’ютором Adastra Cinema пригадала 5 найяскравіших колег Елеонор – героїнь кіно, що полюють на маніяків. Обирайте фільм і насолоджуйтеся переглядом!

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5 найяскравіших жінок-копів у кіно

"Мовчання ягнят" / The Silence of the Lambs

Клариса Сарлінг: перша жінка-слідча

Жанр: Психологічний трилер

Кларису Старлінг, молоду випускницю ФБР, долучають до складної справи – пошуку маніяка на прізвисько Буффало Білл, що вбиває дівчат. Не маючи жодної зачіпки, агент Старлінг звертається до іншого злодія – маніяка Ганнібала Лектера. Психотерапевт за фахом, він може дещо розповісти про невловимого Буффало Білла, якщо захоче це зробити. І між Лектером та Кларисою виникає дивний зв’язок: вона розповідає події свого драматичного дитинства, а він дещо розкриває про Буффало.

Саме Клариса Старлінг стала першою жінкою-слідчою в кіно, що розслідує надскладну справу, ризикуючи власним життям. Їй вдалося посунути колег-чоловіків, вона працює на "їхній території", демонструючи відмінний результат. Саме тому трилер "Мовчання ягнят" ще називають одою фемінізму.

До речі, ця стрічка від режисера Джонатана Деммі має п’ять найголовніших премій Оскар – і це справжній успіх, а виконавці головних ролей, молода акторка Джоді Фостер і вже відомий Ентоні Гопкінс, отримали по нагороді від кіноакадеміків. Додамо, що всі відомі фільми жанру так чи інакше порівнюють саме з "Мовчанням ягнят".

"Мовчання ягнят": дивіться трейлер

"Вітряна річка"/ Wind River

Джейн Беннер: за права жінок корінних народів

Жанр: Драма, трилер

Лісничий Корі Ламберт у засніжених горах знаходить тіло дівчини Наталі. Він сприймає цю справу як особисту – адже декілька років тому саме так загинула його юна дочка. Розслідує справу молода агентка ФБР – Джейн Беннер: вона просить лісничого, що добре знає місцевих індійців і все навкруги, допомогти їй.

Спочатку Ламберт не вірить, що молода красуня Беннер зможе щось розкопати. Але за його допомогою вона крок за кроком відновлює картину того, що сталося з Наталі… В головних ролях знялися суперзірки Голлівуду – Елізабет Олсен і Джеремі Реннер.

Фільм порушує гуманістичні питання жінок корінних народів Америки, їхніх прав і захисту. "Вітряну річку" дуже тепло приймали на різних кінофестивалях, вона має приз журі в номінації "Особливій погляд" Каннського кінофестивалю. І до того ж стала комерційно успішною.

"Вітряна річка": дивіться трейлер

"Мейр із Істтауна" / Mare of Easttown

Мейр Шиєн: Та, що воює зі злом

Жанр: Детектив, драма

Сержант Мейр Шиєн – не дуже щаслива жінка середніх років. Вона розслідує жахливу смерть молодої матері-одиначки, але в неї поки що немає жодної зачіпки. До того ж Шиєн намагається знайти зниклу рік тому дівчина, але також марно… І по містечку ширяться чутки, мовляв, Мейр втратила колишню хватку.

Самій героїні здається, що в неї – чорна смуга: вона обожнює свого маленького онука Дрю, але хлопчика відбирає її невістка, в минулому наркоманка… Несподівано обидві справи починають рухатися – і Мейр навіть не уявляє, про що дізнається і в який небезпеці опиниться.

Мінісеріал отримав багато різних призів – 16 номінацій на Еммі, а головну роль виконала відома акторка Кейт Вінслет.

"Мейр із Істтауна": дивіться трейлер

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"Падіння" / The Fall

Стелла Гібсон: полювання на маніяка

Жанр: Трилер, кримінальна драма

В Белфості з’явився маніяк, що душить молодих жінок. Він веде подвійне життя: вдень – він зразковий сім’янин і психолог, що допомагає людям, а ближче до ночі перетворюється на нелюдя. На допомогу місцевій поліції з Лондону прибуває столична зірка – детектив Стелла Гібсон. Розумна, логічна, послідовна, а головне – вона має чуття на злочинців. І цього душогуба вона прораховує, не помилившись жодного разу! Це розуміє і сам вбивця – і починає свою смертельну гру. Але Стелла не з тих, що стане легкою здобиччю. На глядачів чекає моторошне протистояння слідчої й вбивці.

В мінісеріалі дуже несподіваний каст, але актори дуже переконливі: в ролі Стелли – зірка проєкту "Цілком таємно" Джилліан Андерсон, в ролі Спенсера – Джеймі Дорнан, відомий за еротичною мелодрамою "50 відтінків сірого".

"Падіння": дивіться трейлер

"Мізантроп" / To Catch a Killer

Елеонор Філько: ключ до розуму злочинця

Жанр: Психологічний трилер

Напередодні Нового року невідомий стрілець влаштовує в Балтиморі криваву бійню. Він не залишає жодного сліду, а стріляє як суперпрофі. Досвідчений агент Ламарк з командою розшукує будь-який слід вбивці й долучає до роботи молоду офіцерку Елеонор Фалько: саме вона була першою на місці злочину і зрозуміла, як можна відстежити вбивцю, до того ж знається на природі зла. Фалько має талант до профайлінгу і приховує сторінки свого темного минулого.

Вона – нова героїня, яку назвали сучасною Кларисою Старлінг. А також Фалько має багато спільного з усіма героїнями, про яких йшлося раніше.

Психологічний трилер "Мізантроп" – відсьогодні, з 11 травня на великих екранах.

"Мізантроп": дивіться трейлер