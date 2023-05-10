На Netflix кожен знайде щось цікаве – від напруженої драми до захопливих комедій. Упродовж 1 – 7 квітня 2023 року в Україні найбільшою популярністю користувалась костюмована драма "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів" та польський фільм "Гірко, гірко",

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Найпопулярніші фільми Netflix (Україна)

Найпопулярнішим фільмом Netflix в Україні стала польська комедія про харизматичного серцеїда "Гірко, гірко!". За сюжетом, він намагається закохати в себе вперту наречену сина перспективного політика.Головну роль зіграв Матеуш Косьцюкевич.

"Гірко, гірко!": дивіться трейлер

Більше найпопулярніших проєктів:

"Маршрут до кохання", 2023 рік;

"Без прикриття", 2023 рік;

"Загадкове вбивство 2", 2023 рік;

"Червоне повідомлення", 2019 рік;

"Лютер: Сонце на спаді", 2023 рік;

"Смерть семи королів", 2023 рік;

"Армія злодіїв", 2021 рік;

"Назад у хащі", 2021 рік;

"Чак і Ларрі: Запальні молодята", 2007 рік

Найпопулярніші фільми Netflix (Україна) / Netflix

Найпопулярніші серіали Netflix (Україна)

Драматичний серіал "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів" неабияк вразив українців. Глядачі вважають його наразі найкращим з 3-х сезонів. Він розповідає історію кохання та шлюб між королевою Шарлоттою з англійським королем Георгом. Головні ролі зіграли Індія Амартейфіо та Корі Мілкріст. Серіал має 6 епізодів.

"Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів": дивіться трейлер

Більше найпопулярніших проєктів:

"Провулок Світлячків", 2 сезон;

"Ласун", 2 сезон;

"Ромео та Джульєтта з Черкас", 1 сезон;

"Провулок Світлячків", 1 сезон;

"Ласун", 1 сезон;

"Сварка", 1 сезон;

"Бріджертони", 1 сезон;

"Надія", 1 сезон;

"Дипломатка", 1 сезон.

Найпопулярніші серіали Netflix (Україна) / Netflix