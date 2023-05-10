На Netflix кожен знайде щось цікаве – від напруженої драми до захопливих комедій. Упродовж 1 – 7 квітня 2023 року в Україні найбільшою популярністю користувалась костюмована драма "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів" та польський фільм "Гірко, гірко",
Дивіться також "Ми з нею схожі": Антоніна Хижняк озвучила королеву Шарлотту у 3 сезоні "Бріджертонів"
Найпопулярніші фільми Netflix (Україна)
Найпопулярнішим фільмом Netflix в Україні стала польська комедія про харизматичного серцеїда "Гірко, гірко!". За сюжетом, він намагається закохати в себе вперту наречену сина перспективного політика.Головну роль зіграв Матеуш Косьцюкевич.
"Гірко, гірко!": дивіться трейлер
Більше найпопулярніших проєктів:
- "Маршрут до кохання", 2023 рік;
- "Без прикриття", 2023 рік;
- "Загадкове вбивство 2", 2023 рік;
- "Червоне повідомлення", 2019 рік;
- "Лютер: Сонце на спаді", 2023 рік;
- "Смерть семи королів", 2023 рік;
- "Армія злодіїв", 2021 рік;
- "Назад у хащі", 2021 рік;
- "Чак і Ларрі: Запальні молодята", 2007 рік
Найпопулярніші фільми Netflix (Україна) / Netflix
Найпопулярніші серіали Netflix (Україна)
Драматичний серіал "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів" неабияк вразив українців. Глядачі вважають його наразі найкращим з 3-х сезонів. Він розповідає історію кохання та шлюб між королевою Шарлоттою з англійським королем Георгом. Головні ролі зіграли Індія Амартейфіо та Корі Мілкріст. Серіал має 6 епізодів.
"Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів": дивіться трейлер
Більше найпопулярніших проєктів:
- "Провулок Світлячків", 2 сезон;
- "Ласун", 2 сезон;
- "Ромео та Джульєтта з Черкас", 1 сезон;
- "Провулок Світлячків", 1 сезон;
- "Ласун", 1 сезон;
- "Сварка", 1 сезон;
- "Бріджертони", 1 сезон;
- "Надія", 1 сезон;
- "Дипломатка", 1 сезон.
Найпопулярніші серіали Netflix (Україна) / Netflix