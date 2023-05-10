На Netflix каждый найдет что-нибудь интересное – от напряженной драмы до увлекательных комедий. На протяжении 1 – 7 апреля 2023 года в Украине наибольшей популярностью пользовалась костюмированная драма "Королева Шарлотта: История Бриджертонов" и польский фильм "Горько, горько",
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Самые популярные фильмы Netflix (Украина)
Самым популярным фильмом Netflix в Украине стала польская комедия о харизматичном сердцеиде "Горько, горько!". По сюжету, он пытается влюбить в себя упрямую невесту сына перспективного политика. Главную роль сыграл Матеуш Костюкевич.
"Горько, горько!": смотрите трейлер
Более популярных проектов:
- "Маршрут к любви", 2023 год;
- "Без прикрытия", 2023 год;
- "Загадочное убийство 2", 2023 год;
- "Красное сообщение", 2019 год;
- "Лютер: Солнце в упадке", 2023 год;
- "Смерть семи королей", 2023;
- "Армия воров", 2021 год;
- "Назад в чаще", 2021 год;
- "Чак и Ларри: Воспалительные молодожены", 2007 год.
Самые популярные фильмы Netflix (Украина) / Netflix
Самые популярные сериалы Netflix (Украина)
Драматический сериал "Королева Шарлотта: История Бриджертонов" изрядно поразил украинцев. Зрители считают его лучшим из 3-х сезонов. Он рассказывает историю любви и брака между королевой Шарлоттой с английским королем Георгом. Главные роли сыграли Индия Амартейфио и Кори Милкрист. Сериал имеет 6 эпизодов.
"Королева Шарлотта: История Бриджертонов": смотрите трейлер
Более популярных проектов:
- "Переулок Светлячков", 2 сезон;
- "Сладкоежка", 2 сезон;
- "Ромео и Джульетта из Черкасс", 1 сезон;
- "Переулок Светлячков", 1 сезон;
- "Сладкоежка", 1 сезон;
- "Ссора", 1 сезон;
- "Бриджертоны", 1 сезон;
- "Надия", 1 сезон;
- "Дипломатка", 1 сезон.
Самые популярные сериалы Netflix (Украина) / Netflix