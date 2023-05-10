На Netflix каждый найдет что-нибудь интересное – от напряженной драмы до увлекательных комедий. На протяжении 1 – 7 апреля 2023 года в Украине наибольшей популярностью пользовалась костюмированная драма "Королева Шарлотта: История Бриджертонов" и польский фильм "Горько, горько",

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Самые популярные фильмы Netflix (Украина)

Самым популярным фильмом Netflix в Украине стала польская комедия о харизматичном сердцеиде "Горько, горько!". По сюжету, он пытается влюбить в себя упрямую невесту сына перспективного политика. Главную роль сыграл Матеуш Костюкевич.

"Горько, горько!": смотрите трейлер

Более популярных проектов:

"Маршрут к любви", 2023 год;

"Без прикрытия", 2023 год;

"Загадочное убийство 2", 2023 год;

"Красное сообщение", 2019 год;

"Лютер: Солнце в упадке", 2023 год;

"Смерть семи королей", 2023;

"Армия воров", 2021 год;

"Назад в чаще", 2021 год;

"Чак и Ларри: Воспалительные молодожены", 2007 год.

Самые популярные фильмы Netflix (Украина) / Netflix

Самые популярные сериалы Netflix (Украина)

Драматический сериал "Королева Шарлотта: История Бриджертонов" изрядно поразил украинцев. Зрители считают его лучшим из 3-х сезонов. Он рассказывает историю любви и брака между королевой Шарлоттой с английским королем Георгом. Главные роли сыграли Индия Амартейфио и Кори Милкрист. Сериал имеет 6 эпизодов.

"Королева Шарлотта: История Бриджертонов": смотрите трейлер

Более популярных проектов:

"Переулок Светлячков", 2 сезон;

"Сладкоежка", 2 сезон;

"Ромео и Джульетта из Черкасс", 1 сезон;

"Переулок Светлячков", 1 сезон;

"Сладкоежка", 1 сезон;

"Ссора", 1 сезон;

"Бриджертоны", 1 сезон;

"Надия", 1 сезон;

"Дипломатка", 1 сезон.

Самые популярные сериалы Netflix (Украина) / Netflix