В материале 24 Канала, мы собрали 5 лучших римейков в истории кино От культового экшена "Лицо со шрамом" из Аль Пачино до боевика "Гнев человеческий" от Гая Ричи – храните этот список и устройте себе незабываемый киновечер дома.

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5 лучших римейков с высоким рейтингом

"Лицо со шрамом", 1983 год

На основе фильма "Лицо со шрамом" 1932 года

Рейтинг IMDb: 8,3

В 1980-х годах прошлого века Кубинские беженцы получили возможность перебраться в США, среди которых был отважный Тони Монтана. Он приехал в Майами, чтобы найти лучшую жизнь. Здесь он получил безграничную власть и деньги, и стал известен как Лицо со шрамом.

"Лицо со шрамом": смотрите трейлер

"Запах женщины", 1992 год

На основе фильма "Запах женщины" 1974 года

Рейтинг IMDb: 8

Во время празднования Дня Благодарения, отставной полковник разведки Фрэнк Слэйд решил совершить себе роскошную поездку в Нью-Йорк. Он собирался усовершенствовать свой последний праздник с помощью изысканного отеля, роскошного лимузина, дорогих напитков и красивых женщин и скрывал это от своей семьи. Однако его планы изменились, когда к нему пришел молодой Чарли, которого наняли, чтобы помочь слепому полковнику во время путешествия. Эта неожиданная встреча изменила их жизнь навсегда.

"Запах женщины": смотрите трейлер

"Одиннадцать друзей Оушена", 2001 год

На основе фильма "Одиннадцать друзей Оушена" 1960 года

Рейтинг IMDb: 7,7

После выхода из тюрьмы Дэнни Оушен совершенно не отдыхает. Он разрабатывает план самой сложной кражи в истории и хочет утащить 150 миллионов долларов из трех крупнейших казино Лас-Вегаса, принадлежащих элегантному, но суровому бизнесмену Терри Бенедикту. Тот мечтает о встрече с бывшей женой Дэнни Оушена – Тессом. Может быть, это просто стечение обстоятельств? А может быть, это повод?

"Одиннадцать друзей Оушена": смотрите трейлер

"Звезда родилась", 2018 год

На основе фильма "Звезда родилась" 1937 года

Рейтинг IMDb: 7,6

Когда Джексон Мэйн был очень успешным музыкантом в кантри-стиле. Но сейчас он уже не так интересен публике, да и пристрастие к алкоголю не облегчает его выступления. Однажды он случайно встретил Элли, девушку с божественным голосом, давно мечтавшую стать знаменитой певицей, но уже потерявшую веру в свои мечты. Джек решил помочь ей запустить карьеру любой ценой. Они влюбились, девушка стала все популярнее, а мужчина переживает конец своей творческой карьеры.

"Звезда родилась": смотрите трейлер

"Гнев человеческий", 2005 год

На основе фильма "Инкассатор" 2004 года

Рейтинг IMDb: 7,1

События триллера происходят в Лос-Анджелесе, где инкассаторы перевозят миллионы долларов и становятся добычей для искусных грабителей. В центре сюжета – загадочный и холодный британский джентльмен по имени Хилл, внутри которого пылает жажда правосудия.

"Гнев человеческий": смотрите трейлер