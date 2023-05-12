У матеріалі 24 Каналу, ми зібрали 5 найкращих рімейків в історії кіно. Від культового екшену "Обличчя зі шрамом" з Аль Пачіно до бойовика "Гнів людський" від Гая Річі – зберігайте цей список і влаштуйте собі незабутній кіновечір вдома.

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5 найкращих рімейків з високим рейтингом

"Обличчя зі шрамом", 1983 рік

На основі фільму "Обличчя зі шрамом" 1932 року

Рейтинг IMDb: 8,3

У 1980-х роках минулого століття Кубинські біженці отримали можливість перебратися до США, серед яких був і відважний Тоні Монтана. Він приїхав до Маямі, щоб знайти краще життя. Тут він отримав безмежну владу та гроші, і став відомим як Обличчя зі шрамом.

"Обличчя зі шрамом": дивіться трейлер

"Запах жінки", 1992 рік

На основі фільму "Запах жінки" 1974 року

Рейтинг IMDb: 8

Під час святкування Дня Подяки, відставний полковник розвідки Френк Слейд вирішив зробити собі розкішну поїздку до Нью-Йорка. Він збирався удосконалити своє останнє свято за допомогою вишуканого готелю, розкішного лімузина, дорогих напоїв та красивих жінок, та приховував це від своєї родини. Однак його плани змінилися, коли до нього прийшов молодий Чарлі, якого найняли, щоб допомогти сліпому полковнику під час подорожі. Ця несподівана зустріч змінила їхні життя назавжди.

"Запах жінки": дивіться трейлер

"Одинадцять друзів Оушена", 2001 рік

На основі фільму "Одинадцять друзів Оушена" 1960 року

Рейтинг IMDb: 7,7

Після виходу з в'язниці, Денні Оушен абсолютно не відпочиває. Він розробляє план найскладнішої крадіжки в історії та хоче поцупити 150 мільйонів доларів з трьох найбільших казино Лас-Вегаса, що належать елегантному, але суворому бізнесмену Террі Бенедикту. Той мріє про зустріч з колишньою дружиною Денні Оушена – Тесс. Можливо, це просто збіг обставин? А можливо це привід?

"Одинадцять друзів Оушена": дивіться трейлер

"Народження зірки", 2018 рік

На основі фільму "Народження зірки" 1937 року

Рейтинг IMDb: 7,6

Колись Джексон Мейн був дуже успішним музикантом у кантрі-стилі. Але зараз він вже не так цікавий для публіки, та й пристрасть до алкоголю не полегшує його виступи. Одного разу він випадково зустрів Еллі, дівчину з божественним голосом, яка давно мріяла стати знаменитою співачкою, але вже втратила віру у свої мрії. Джек вирішив допомогти їй запустити кар’єру за будь-яку ціну. Вони закохалися, дівчина стала все більш популярною, а чоловік переживає кінець своєї творчої кар’єри.

"Народження зірки": дивіться трейлер

"Гнів людський", 2005 рік

На основі фільму "Інкасатор" 2004 року

Рейтинг IMDb: 7,1

Події трилеру відбуваються в Лос-Анджелесі, де інкасатори перевозять мільйони доларів і стають здобиччю для майстерних грабіжників. У центрі сюжету – загадковий та холодний британський джентльмен на ім'я Хілл, всередині якого палає жага правосуддя.

"Гнів людський": дивіться трейлер