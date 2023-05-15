Від душевних історій до романтичних комедій, в добірці 24 Каналу кожен знайде щось на свій смак. Кличте своїх рідних на кіновечір і насолоджуйтеся!

Дивіться також Кращі за оригінали: 5 незабутніх рімейків з високим рейтингом

5 легких фільмів для всієї сім’ї

"Королівський підхід"

Мила романтична комедія, в якій зіграли Лора Марано ("Ідеальне побачення", "Остін і Еллі") і Мена Массуд ("Аладдін"). За сюжетом, нью-йоркська перукарка Іззі отримує шанс попрацювати на весіллі чарівного принца. Та інколи між ними спалахують почуття.

"Королівський підхід": дивіться трейлер

"Чупа"

Епічна історія про дорослішання. Головні ролі заграли: Деміан Бічір та Крістіан Слейтер. Згідно з сюжетом, під час візиту до родичів у Мексиці, самотній хлопчик знаходить нового друга в міфічній істоті, яка живе на дідусевому ранчо. Ця дружба веде хлопчика в захопливу подорож, повну незабутніх пригод.

"Чупа": дивіться трейлер

"Рідна команда"

Дотепна душевна історія від Адама Сендлера. Кевін Джеймс грає тренера "Сейнтс" із Нового Орлеана. Шон Пейтон, відсторонений тренер НФЛ, мріє зблизитися зі своїм сином і стає тренером команди недосвідчених юнаків. Ця сімейна комедія базується на реальних подіях.

"Рідна команда": дивіться трейлер

Цікаво 5 найяскравіших жінок-копів у кіно, які перевершили чоловіків

"Порятунок Рубі"

Сімейний фільм від режисерки Кетт Ші. Головну роль зіграв Грант Гастін ("Флеш"). Полісмен мріє про службу в елітному підрозділі К-9 та обирає на партнерку собаку з притулку – Рубі, яка, хоч і дуже розумна, але має складний характер. Ця історія ґрунтується на реальних подіях.

"Порятунок Рубі": дивіться трейлер

"День "Так"

Щира сімейна комедія, у якій зіграли Дженніфер Ґарнер, Едґар Рамірес і Дженна Ортеґа. За сюжетом, мама і тато, які зазвичай кажуть "ні", збираються виконати всі побажання своїх дітей за умови дотримання кількох основних правил.

"День "Так": дивіться трейлер