Харви Вайнштейна приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о сексуальном насилии в Нью-Йорке

Скандального голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о сексуальном нападении на бывшую ассистентку. Так решение огласил суд в Нью-Йорке после повторного рассмотрения дела.

Как сообщает издание PageSix, 74-летний бывший киномагнат появился в зале суда в Манхэттене в инвалидном кресле. Прокуроры настаивали на 20 годах лишения свободы, тогда как защита просила сократить срок до 9 лет.

Харви Вайнштейн получил 15 лет лишения свободы

Приговор также предусматривает пять лет надзора после освобождения и обязательную регистрацию Вайнштейна в качестве сексуального преступника. Во время заседания он заявил, что сожалеет о случившемся, однако продолжал настаивать на своей невиновности.

Я не идеальный человек. Я человек, который допустил ошибки. Я не насильник. Я прошу о милосердии,

– заявил Вайнштейн в зале суда.

Дело касается событий 2006 года, когда Вайнштейн совершил сексуальное нападение на бывшую ассистентку Project Runway Мириам Хейли в своих апартаментах в Сохо. Потерпевшая выступила в суде с эмоциональной речью, отметив, что это преступление навсегда изменило ее жизнь.

Он злоупотребил своим положением и властью, что имело разрушительные последствия для моей безопасности и жизни,

– сказала Мириам.

Отметим, что в 2020 году бывшего главу Miramax Films уже признали виновным и приговорили к 23 годам лишения свободы. Однако в 2024 году Апелляционный суд Нью-Йорка отменил тот приговор из-за процессуальных нарушений.

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После нового судебного процесса в июне 2025 года присяжные вновь признали продюсера виновным. Теперь суд окончательно объявил срок наказания по этому эпизоду.

Помимо нью-йоркского приговора, Харви Вайнштейна также ожидает пересмотр наказания в штате Калифорния, где его ранее приговорили к 16 годам лишения свободы за изнасилование. В настоящее время он находится под стражей в Нью-Йорке, а именно в тюремном комплексе Райкерс-Айленд.