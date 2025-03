Сегодня, 19 марта, самому скандальному голливудскому продюсеру исполняется 73 года. В этот день Кино 24 расскажет все, что надо знать о секс-скандале с его участием.

К теме Может не дожить: Харви Вайнштейн просит суд ускорить рассмотрение дел о сексуальных преступлениях

С чего все началось

Ранее в Голливуде только ходили слухи о сомнительном поведении Вайнштейна, а в 2015 году в полицию поступила на него жалоба, что ни к чему не привело. Как и многие другие скандалы, все началось с соцсетей. Актриса Роуз Макгоуэн в одном из сообщений в твиттере (теперь – Х) обвинила известного продюсера в домогательствах, не назвав его имени.

Журналистка The New York Times обратилась к Роуз Макгоуэн за комментарием. Так она и ее коллега опубликовали обвинения против Харви Вайнштейна, ставшие шоком для мирового сообщества. Это произошло 5 октября 2017 года.

Эта история запустила лавину других обвинений со стороны женщин, которые выступили с подобными заявлениями – их было около 80. Уже 8 октября Вайнштейна уволили из его собственной компании. Еще одна статья вышла в The New Yorker. Это вызвало массовое движение #MeToo – с этим хэштегом, появившийся в соцсетях, женщины делились собственными историями пережитого харассмента или насилия.

В ноябре 2017 года обнародовали список женщин, которые заявили о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна. Таких сообщений было более 100, а обвинений в изнасиловании – около 18. Женщины свидетельствовали о случаях, происходивших от 1980-х до 2015 года.



Актрисы, подвергшиеся домогательствам со стороны Вайнштейна / Инфографика 24 Канала

В списке пострадавших оказались знаменитости мирового масштаба – Кейт Бекинсейл, Кейт Бланшетт, Хелена Бонэм Картер, Кара Делевинь, Ева Грин, Анджелина Джоли, Ольга Куриленко, Мадонна, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман и многие другие. Другие голливудские звезды стали на сторону жертв и критиковали поведение Вайнштейна.

Я уважаю всех женщин и сожалею о том, что произошло,

– заявил в ответ Харви Вайнштейн.

Продюсер потерял свое состояние и компанию, которая в 2018 году потерпела банкротство. Его покинула жена, а брат всячески пытался дистанцироваться.

Интересно! Издание The New York Times и The New Yorker в 2018 году получили Пулитцеровскую премию за расследование журналистов о Харви Вайнштейне.

Судебная волокита

После ряда исков в мае 2018 года Харви Вайнштейна арестовали в Нью-Йорке и обвинили в изнасиловании и других правонарушениях. Продюсер отверг все обвинения.

В феврале 2020 года его признали виновным в изнасиловании и преступлении сексуального акта. В марте продюсера приговорили к 23 годам лишения свободы.

В феврале 2023 года Вайнштейна приговорили к 16 годам заключения за изнасилование.

В апреле 2024 года Апелляционный суд Нью-Йорка отменил приговор 2020 года. Тогдашнее решение назвали несправедливым из-за показаний женщин, которые не выдвигали обвинений.

Что сейчас с Харви Вайнштейном

Харви Вайнштейн отбывает приговор к 16 годам заключения в тюрьме на острове Райкерс. У него значительно ухудшилось состояние здоровья: у продюсера диагностировали рак и диабет, ранее он перенес операцию на сердце.

Несмотря на это, судебная волокита до сих пор продолжается, ведь даже в 2024 году против него выдвинули обвинения в сексуальных преступлениях. Вероятно, из-за состояния здоровья одиозный продюсер проведет последние годы жизни в тюрьме.