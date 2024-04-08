Кино 24 подготовило 3 сериала, в которых сыграла замечательная Хазал Кая. Поэтому приготовьте себе что-то вкусненькое и выбирайте ленту с этой талантливой турецкой актрисой.

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"Мы – такие"

В этом увлекательном сериале зрители знакомятся с жизнестойкой семьей, которая сталкивается с огромными вызовами в суровом мире. Мать покинула семью, а отец не проявляет особой заботы о детях, переложив все на свою старшую дочь Филиз.

Несмотря на непреодолимые обстоятельства, Филиз отказывается сдаваться или зацикливаться на своих несчастьях. С пятью детьми, которые полагаются только на нее, она полна решимости не сдаваться. Каждый член семьи имеет свои особенности и стремления, но они все едины и не могут друг без друга.

"Мы – такие": смотрите онлайн трейлер сериала

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"Марал"

В этом сериале, действие которого происходит в Лондоне, зрители знакомятся с Марал, молодой девушкой, которая проходит стажировку в качестве администратора в известном универмаге. Красивая и старательная работница, Марал быстро становится в центре внимания двух молодых парней. Один из них – сын владельца торгового центра, а другой – обычный продавец в одном из отделов. Зрителям остается только гадать, как Марал справится с этой романтической дилеммой и в конце концов решит, кого из них выбрать.

"Марал": смотрите онлайн трейлер сериала

"Полночь у Пера-Палас"

Новый сериал рассказывает историю молодой журналистки Эсры, которая пытается найти баланс между своим желанием освещать важные истории и настоянием редактора на "кликбейтном" контенте.

Однажды Эсра получает задание написать статью о 130-й годовщине отеля "Пера-Палас". Девушка отправляется туда и останавливается в номере. Однако ночью на тумбочке она находит таинственный ключ. Эсра думает, что ключ оставил менеджер, а ведет он в номер, где останавливалась известная английская писательница.

Преисполненная волнения, она поспешила в нужную комнату и обнаружила, что перенеслась в другую эпоху...

"Полночь у Пера-палас": смотрите онлайн трейлер сериала

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