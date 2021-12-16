HBO Max представил первый необычный постер с персонажами спецэпизода "Гарри Поттера"

HBO Max на своей странице в твиттере опубликовал второй постер спецэпизода Гарри Поттера к 20-летию фильма. В специальной ретроспективе покажут, как актеры поттерианы побывали в оригинальных декорациях Хогвартса, они расскажут историю создания лент и детали съемок.

По случаю 20-летия выхода первой части фильма HBO Max готовит для поклонников волшебника Гарри Поттера и его друзей специальный эпизод "Двадцатая годовщина Гарри Поттера: возвращение в Хогвартс". Он призван "почтить всех, на чью жизнь повлиял этот культурный феномен".

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На новом постере показали персонажей, которые примут участие в спецэпизоде.

Дэниел Рэдклифф – Гарри Поттер;

Эмма Уотсон – Гермиона Грейнджер;

Руперт Гринт – Рон Уизли;

Томас Фелтон – Драко Малфой;

Эванна Линч – Луна Лавгуд;

Джеймс Фелпс – Фред Уизли;

Оливер Фелпс – Джордж Уизли;

Бонни Райт – Джинни Уизли;

Мэтью Льюис – Невилл Лонгботтом;

Альфред Энох – Дин Томас.

Они стоят в большом зале Хогвартса, улыбаются, а вокруг них – удивительная новогодняя атмосфера: летают волшебные свечи, падет снег и украшенные светом елки.

Постер к спецэпизоду "Двадцатая годовщина Гарри Поттера: возвращение в Хогвартс" / Фото из твиттера HBO Max

Недавно опубликовали первый постер, на котором изображен главный замок волшебной киновселенной под названием Хогвартс.

Постер к спецэпизоду "Двадцатая годовщина Гарри Поттера: возвращение в Хогвартс" / Фото из твиттера HBO Max

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В начале декабря в сети показали первый тизер спецэпизода – в нем несколько героев получают специальные приглашения в школу волшебников.

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