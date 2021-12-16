HBO Max представил первый необычный постер с персонажами спецэпизода "Гарри Поттера"
Источник:твиттер HBO Max
HBO Max на своей странице в твиттере опубликовал второй постер спецэпизода Гарри Поттера к 20-летию фильма. В специальной ретроспективе покажут, как актеры поттерианы побывали в оригинальных декорациях Хогвартса, они расскажут историю создания лент и детали съемок.
По случаю 20-летия выхода первой части фильма HBO Max готовит для поклонников волшебника Гарри Поттера и его друзей специальный эпизод "Двадцатая годовщина Гарри Поттера: возвращение в Хогвартс". Он призван "почтить всех, на чью жизнь повлиял этот культурный феномен".
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На новом постере показали персонажей, которые примут участие в спецэпизоде.
- Дэниел Рэдклифф – Гарри Поттер;
- Эмма Уотсон – Гермиона Грейнджер;
- Руперт Гринт – Рон Уизли;
- Томас Фелтон – Драко Малфой;
- Эванна Линч – Луна Лавгуд;
- Джеймс Фелпс – Фред Уизли;
- Оливер Фелпс – Джордж Уизли;
- Бонни Райт – Джинни Уизли;
- Мэтью Льюис – Невилл Лонгботтом;
- Альфред Энох – Дин Томас.
Они стоят в большом зале Хогвартса, улыбаются, а вокруг них – удивительная новогодняя атмосфера: летают волшебные свечи, падет снег и украшенные светом елки.
Постер к спецэпизоду "Двадцатая годовщина Гарри Поттера: возвращение в Хогвартс" / Фото из твиттера HBO Max
Недавно опубликовали первый постер, на котором изображен главный замок волшебной киновселенной под названием Хогвартс.
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В начале декабря в сети показали первый тизер спецэпизода – в нем несколько героев получают специальные приглашения в школу волшебников.
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