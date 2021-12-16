З нагоди 20-річчя виходи першої частини фільму HBO Max готує для прихильників чарівника Гаррі Поттера та його друзів спеціальний епізод "Двадцята річниця Гаррі Поттера: повернення у Гоґвортс". Він покликаний "віддати шану всім, на чиє життя вплинув цей культурний феномен".
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На новому постері показали персонажів, які візьмуть участь у спецепізоді.
- Денієл Редкліфф – Гаррі Поттер;
- Емма Вотсон – Герміона Ґрейнджер;
- Руперт Ґрінт – Рон Візлі;
- Томас Фелтон – Драко Мелфой;
- Еванна Лінч – Луна Лавгуд;
- Джеймс Фелпс – Фред Візлі;
- Олівер Фелпс – Джордж Візлі;
- Бонні Райт – Джині Візлі;
- Меттью Льюїс – Невіл Лонґботом;
- Альфред Енох – Дін Томас.
Вони стоять у великому залі Гоґвортсу, усміхаються, а навколо них – дивовижна новорічна атмосфера: літають чарівні свічки, паде сніг та прикрашені світлом ялинки.
Постер до спецепізоду "Двадцята річниця Гаррі Поттера: повернення у Гоґвортс" / Фото з твітеру HBO Max
Нещодавно опублікували перший постер, на якому зображено головний замок чарівного кіновсесвіту під назвою Гоґвортс.
Постер до спецепізоду "Двадцята річниця Гаррі Поттера: повернення у Гоґвортс" / Фото з твітеру HBO Max
На початку грудня у мережі показали перший тизер спецепізоду – у ньому декілька героїв отримують спеціальні запрошення у школу чарівників.
Тизер "Гаррі Поттер 20-та річниця: Повернення до Гоґвортсу": дивитись відео