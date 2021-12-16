З нагоди 20-річчя виходи першої частини фільму HBO Max готує для прихильників чарівника Гаррі Поттера та його друзів спеціальний епізод "Двадцята річниця Гаррі Поттера: повернення у Гоґвортс". Він покликаний "віддати шану всім, на чиє життя вплинув цей культурний феномен".

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На новому постері показали персонажів, які візьмуть участь у спецепізоді.

Денієл Редкліфф – Гаррі Поттер;

Емма Вотсон – Герміона Ґрейнджер;

Руперт Ґрінт – Рон Візлі;

Томас Фелтон – Драко Мелфой;

Еванна Лінч – Луна Лавгуд;

Джеймс Фелпс – Фред Візлі;

Олівер Фелпс – Джордж Візлі;

Бонні Райт – Джині Візлі;

Меттью Льюїс – Невіл Лонґботом;

Альфред Енох – Дін Томас.

Вони стоять у великому залі Гоґвортсу, усміхаються, а навколо них – дивовижна новорічна атмосфера: літають чарівні свічки, паде сніг та прикрашені світлом ялинки.



Постер до спецепізоду "Двадцята річниця Гаррі Поттера: повернення у Гоґвортс" / Фото з твітеру HBO Max

Нещодавно опублікували перший постер, на якому зображено головний замок чарівного кіновсесвіту під назвою Гоґвортс.



Постер до спецепізоду "Двадцята річниця Гаррі Поттера: повернення у Гоґвортс" / Фото з твітеру HBO Max

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На початку грудня у мережі показали перший тизер спецепізоду – у ньому декілька героїв отримують спеціальні запрошення у школу чарівників.

Тизер "Гаррі Поттер 20-та річниця: Повернення до Гоґвортсу": дивитись відео