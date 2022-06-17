Следует отметить, что действие новой фэнтезийной драмы-блокбастера будет происходить после событий оригинального сериала "Игра престолов". Если проект одобрят, Кит Гэрингтон снова сыграет роль Джона Сноу.

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В восьмом и последнем сезоне "Игры престолов" Джон Сноу узнал, что его настоящее имя – Эйгон Таргариен, потенциальный наследник "Железного трона". В финале сериала его выгнали из Вестероса.

Завершив свою работу над восемью сезонами "Игры Престолов", Гэрингтон появился в кинематографической вселенной Marvel, сыграв одну из главных ролей в "Вечных" 2021 году. Он недавно снялся в главной роли в живой постановке Национального театра "Генрих V". В "Игре престолов" актер был известен тем, что выдержал одни из самых изнурительных съемок шоу, в том числе печально известные 11 недель зимних ночных съемок в Северной Ирландии в последнем сезоне.

Как сообщает The Hollywood Reporter, в спинофе также могут появиться другие персонажи "Игры престолов": Арья Старк (Мейси Уильямс), Санса Старк (Софи Тернер) и Бриенна Тарт (Гвендолин Крист).

Представители HBO и Кит Гёрингтон пока не комментировали эту новость.

Напомним, НПО работает также над сериалом-приквелом "Дом дракона", основанным на романе Джорджа Мартина "Огонь и кровь". Его сюжет раскрывает события за 300 лет до начала "Игры престолов". В нем говорится о доме семьи Таргариенов, отправившихся с целью завоевания на новые земли. Премьера Дома дракона состоится 21 августа.

Кроме этого, в работе НПО еще 6 проектов, связанных с "Игрой престолов". Речь идет о "10 000 кораблях" (другое название "Нимерия") с шоуранером Амандой Сигел, "9 путешествиях" (другое название "Морская змея") с шоуранером Стивом Конрадом. Есть также три анимационных проекта-приквела, среди которых "Золотая империя".

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