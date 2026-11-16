В книге этого не было: HBO показал первую полную сцену из нового "Гарри Поттера" – что изменили создатели

HBO показал первую полноценную сцену из нового "Гарри Поттера", добавив в знакомую историю диалог, которого Джоан Роулинг даже не писала.

Как сообщает Radio Times, 14 ноября HBO обнародовал почти полутораминутный фрагмент сериала "Гарри Поттер", премьера которого запланирована на 25 декабря 2026 года. В ролике показали первый праздничный банкет в Хогвартсе, однако внимательные поклонники уже заметили изменения по сравнению с книгой.

Какую новую сцену показали в "Гарри Поттере"

В видео Гарри, Рон и Гермиона впервые собираются на праздничный банкет в Большом зале Хогвартса. Ученики скандируют имя Дамблдора, после чего директор щелкает пальцами, и столы волшебным образом наполняются едой. Однако самое интересное происходит за преподавательским столом.



"Гарри Поттер": смотреть тизер онлайн

Дамблдор в исполнении Джона Литгоу разговаривает с профессором Макгонагалл, которую сыграла Джанет Мактир. Они обсуждают Гарри, который только что попал в Гриффиндор.

Этого диалога нет в оригинальной книге "Гарри Поттер и философский камень". Его также не было в фильме 2001 года.

Есть и другое отличие. В книге Гарри спрашивает Перси Уизли, не сумасшедший ли Дамблдор. В новом сериале этот вопрос адресован Рону.

Почему Дэниел Рэдклифф может не смотреть нового "Гарри Поттера"

Пока поклонники волшебного мира изучают каждую деталь новой экранизации, Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера в восьми фильмах, не спешит присоединяться к просмотру. Актер признался, что не уверен, будет ли смотреть сериал HBO.

Не знаю, буду ли смотреть, если честно. Я и так уже очень много времени провел в "Гарри Поттере, – отметил Рэдклифф.

По его словам, причина вовсе не в неприязни к новой экранизации. Актер просто почти не смотрит телевидение. Более того, он признался, что до сих пор не видел даже таких культовых сериалов, как "Во все тяжкие" и "Безумцы".

В то же время актер поддержал своего преемника Доминика МакЛафлина и подчеркнул, что не собирается давать ему советов по поводу роли.

В то же время Netflix показал новый тизер финального сезона сериала "Эмили в Париже".