HBO покажет специальный эпизод "Гарри Поттера" к 20-летию фильма: официальный тизер

Студия HBO решила порадовать фанатов поттерианы и подбросила повод для празднования. В период новогодних праздников выйдет новый специальный эпизод Гарри Поттера. Произойдет это 1 января 2022 года.

Специальный эпизод призван "отдать уважение всем, на чью жизнь повлиял этот культурный феномен". Спецвыпуск появится на сервисе HBO Max, его героями станут Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Робби Колтрейн, Гэри Олдман, Хелена Бонэм Картер и другие актеры.

Интересно Эмма Уотсон отреагировала на предстоящий спецэпизод "Гарри Поттера"

Также в специальном эпизоде ​​примет участие Крис Коламбус, режиссер первых частей "Гарри Поттера", однако не уточняется, будет ли он главным режиссером фильма или ему отводится роль ассистента.

Что покажут в спецэпизоде

В честь юбилея актеры поделятся историями о съемках фильмов франшизы и раскроют новые детали создания поттерианы. В частности, актеры снова побывают в оригинальных декорациях Хогвартса.

Гарри Поттер 20 годовщина: смотрите тизер онлайн

Напомним, что к 20-летию выхода первой части фильма "Гарри Поттер и философский камень", которая появилась на экранах в ноябре 2001 года, WarnerMedia Kids & Family объявили о двух сюрпризах для поклонников – сериале-викторине и документальном фильме о, собственно, первой картине франшизы.