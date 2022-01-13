Кинолента об Алексее Навальном будет иметь слоган: "Яд всегда оставляет след". Фильм снял канадский режиссер-документалист Даниэль Рогер.
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Навальный прокомментировал киноленту
В описании нового фильма говорится о том, что Рогер показал "смелого кандидата на кресло президента, который готов пожертвовать всем, чтобы провести реформы на своей родине".
Дату премьеры не сообщают. Более того, ленту из тюрьмы прокомментировал сам Навальный. "Фильм готов. Вы точно увидите его раньше, чем я", – подчеркнул осужденный оппозиционер.
Также он отметил, что съемки фильма держали в секрете и снимали каждый день с отравления – от процесса лечения и до задержания в аэропорту.
На всякий случай снимали все. В последний раз съемочная группа была со мной в тот момент, как на пограничном контроле люди в форме сказали мне: "пройдем",
– отметил Навальный.
В России же фильм будет недоступным, хоть большую часть стримингового сервиса HBO Max показывает российский онлайн-кинотеатр Amediateka.
Отравление и арест Навального: что известно
- В России 20 августа 2020 года экстренно сел самолет с Алексеем Навальным. Ему стало плохо на борту. Политик впал в кому. Позже подтвердили, что оппозиционера отравили "Новичком".
- Его держали несколько дней в России, затем разрешили выехать на лечение в Германию. Навальный после отравления долго лечился в Германии. Однако в январе 2021 года решил вернуться в Россию.
- Сразу после прибытия оппозиционера задержали в аэропорту. Впоследствии его приговорили к 3 годам заключения. Речь идет о 2 годах и 8 месяцах с учетом пребывания под домашним арестом.
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