Кинолента об Алексее Навальном будет иметь слоган: "Яд всегда оставляет след". Фильм снял канадский режиссер-документалист Даниэль Рогер.

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Навальный прокомментировал киноленту

В описании нового фильма говорится о том, что Рогер показал "смелого кандидата на кресло президента, который готов пожертвовать всем, чтобы провести реформы на своей родине".

Заметьте! В целом сюжет документальной ленты разворачивается над событиями отравления политика, его лечением в Германии и возвращением в Россию. Съемочная группа была вместе с самим Навальным.

Дату премьеры не сообщают. Более того, ленту из тюрьмы прокомментировал сам Навальный. "Фильм готов. Вы точно увидите его раньше, чем я", – подчеркнул осужденный оппозиционер.

Также он отметил, что съемки фильма держали в секрете и снимали каждый день с отравления – от процесса лечения и до задержания в аэропорту.

На всякий случай снимали все. В последний раз съемочная группа была со мной в тот момент, как на пограничном контроле люди в форме сказали мне: "пройдем",

– отметил Навальный.

В России же фильм будет недоступным, хоть большую часть стримингового сервиса HBO Max показывает российский онлайн-кинотеатр Amediateka.

Отравление и арест Навального: что известно

В России 20 августа 2020 года экстренно сел самолет с Алексеем Навальным. Ему стало плохо на борту. Политик впал в кому. Позже подтвердили, что оппозиционера отравили "Новичком".

Его держали несколько дней в России, затем разрешили выехать на лечение в Германию. Навальный после отравления долго лечился в Германии. Однако в январе 2021 года решил вернуться в Россию.

Сразу после прибытия оппозиционера задержали в аэропорту. Впоследствии его приговорили к 3 годам заключения. Речь идет о 2 годах и 8 месяцах с учетом пребывания под домашним арестом.

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