Кто такая Ноэль Гордон

Гордон была центральной актрисой сериала "Перекресток" (Crossroads), который выходил в Великобритании с 1964 по 1988 год. Артистка играла в шоу владелицу мотеля по имени Мэг Ричардсон на протяжении более 15 лет, а затем была внезапно уволена на пике своей славы.

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Ноэль Гордон была увлекательной, сложной, блестящей и смелой женщиной. Я не знала этого, пока не прочла сценарий. Я очень рада помочь рассказать давно нужную и во многом забытую историю Нолли,

– рассказала Бонэм Картер.

Что известно о фильме "Нолли"

Кино о Ноэль Гордон разработает продюсер Рассел Т. Дэвис, создатель сериала "Это грех". Он выпустит проект специально для телеканала ITV – на нем когда-то выходил и сериал "Перекресток". Над драмой будет работать также Никола Шиндлер ("Близкие друзья").

Сценарий Расселла замечателен и является прекрасной данью уважения Ноэль Гордон, а также любви нации к мыльным операм и уважению невероятных женщин, которые их создают,

– отметила Шиндлер.

Режиссером "Нолли" станет Питер Хоар ("Последнее королевство", "Любовницы"). Глава отдела драмы ITV Полли Хилл назвала проект "смелым исследованием того, как истеблишмент обращается с женщинами, которые отказываются играть по правилам".

Известно, что производство фильма стартует в 2022 году.