Хелена Бонэм Картер сыграет главную роль в фильме о звезде британской мыльной оперы
Источник:Collider
Британская актриса Хелена Бонэм Картер, известна по фильмам "Бойцовский клуб", "Крупная рыба", по сериалу "Корона" и франшизе "Гарри Поттер", сыграет главную роль в проекте "Нолли". Он будет посвящен биографии телезвезды Ноэль Гордон.
Кто такая Ноэль Гордон
Гордон была центральной актрисой сериала "Перекресток" (Crossroads), который выходил в Великобритании с 1964 по 1988 год. Артистка играла в шоу владелицу мотеля по имени Мэг Ричардсон на протяжении более 15 лет, а затем была внезапно уволена на пике своей славы.
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Ноэль Гордон была увлекательной, сложной, блестящей и смелой женщиной. Я не знала этого, пока не прочла сценарий. Я очень рада помочь рассказать давно нужную и во многом забытую историю Нолли,
– рассказала Бонэм Картер.
Что известно о фильме "Нолли"
Кино о Ноэль Гордон разработает продюсер Рассел Т. Дэвис, создатель сериала "Это грех". Он выпустит проект специально для телеканала ITV – на нем когда-то выходил и сериал "Перекресток". Над драмой будет работать также Никола Шиндлер ("Близкие друзья").
Сценарий Расселла замечателен и является прекрасной данью уважения Ноэль Гордон, а также любви нации к мыльным операм и уважению невероятных женщин, которые их создают,
– отметила Шиндлер.
Режиссером "Нолли" станет Питер Хоар ("Последнее королевство", "Любовницы"). Глава отдела драмы ITV Полли Хилл назвала проект "смелым исследованием того, как истеблишмент обращается с женщинами, которые отказываются играть по правилам".
Известно, что производство фильма стартует в 2022 году.