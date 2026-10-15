Хилари поделилась радостной новостью на своей странице в инстаграме. Она опубликовала забавное видео, на котором вся семья танцует в темноте в костюмах из неоновых палочек.

Хилари Суонк скоро станет мамой в третий раз

На животе актрисы ярко светилась фигурка младенца. Знаменитость шутливо подписала ролик и отметила, что поклонники часто спрашивали о ее следующем проекте. Теперь она официально заявила, что этот "проект" увидит свет уже в декабре.

Актриса впервые испытала радость материнства в апреле 2023 года, когда родила близнецов Аю и Ома. Суонк ранее признавалась, что появление детей в зрелом возрасте стало для нее настоящим благословением. В молодости она полностью посвящала себя карьере и развитию актерского мастерства. Сейчас же Хилари – успешная актриса, поэтому может самостоятельно планировать график работы и уделять максимум внимания малышам.

Знаменитость подчеркивала, что с годами обрела необходимую гибкость и терпение для воспитания детей. Она много работала над собственным психологическим состоянием, чтобы не передавать потомкам негативный опыт из прошлого. Теперь Суонк каждый день учится у своего сына и дочери жить здесь и сейчас, ведь именно дети, по ее словам, умеют лучше всего наслаждаться моментом.

Кстати, недавно звезда сериала "Теория большого взрыва" Кейли Куоко во второй раз стала мамой.