Радісною звісткою Гіларі поділилася на своїй сторінці в інстаграмі. Вона опублікувала кумедне відео, де вся сім'я танцює в темряві у костюмах із неонових паличок.

Гіларі Свонк скоро стане мамою втретє

На животі акторки яскраво світилася фігурка немовляти. Знаменитість жартівливо підписала ролик і зазначила, що шанувальники часто питали про її наступний проєкт. Тепер вона офіційно заявила, що цей "проєкт" побачить світ уже в грудні.

Акторка вперше відчула радість материнства у квітні 2023 року, коли народила двійнят Аю та Ома. Свонк раніше зізнавалася, що поява дітей у зрілому віці стала для неї справжнім благословенням. У молодості вона повністю присвячувала себе кар'єрі та розвитку акторської майстерності. Нині ж Гіларі має гучне ім'я, тому може самостійно планувати графік роботи та віддавати максимум уваги малюкам.

Знаменитість наголошувала, що з роками здобула необхідну гнучкість та терпіння для виховання дітей. Вона багато працювала над власним психологічним станом, аби не передавати нащадкам негативний досвід із минулого. Тепер Свонк щодня вчиться у своїх сина та доньки жити тут і зараз, адже саме діти, за її словами, вміють найкраще насолоджуватися моментом.

До слова, нещодавно зірка "Теорії великого вибуху" Кейлі Куоко вдруге стала мамою.