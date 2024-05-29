Еще две голливудские звезды присоединились к United24 и выразили мощную поддержку Украине

Американские актрисы Хилари Свенк и Алисса Милано присоединились к команде официальной платформы UNITED24. Они сосредоточат свои усилия на поддержке двух важных направлений: "Образование и наука" и "Медицинская помощь".

Знаменитости решили использовать свое влияние и популярность для привлечения средств и поддержки важных социальных проектов. Их участие в UNITED24 поможет привлечь международное внимание к проблемам образования, науки и медицинской помощи, которые являются критически важными для развития общества.

Смотрите также Случайно отснятый бой: Олег Сенцов снял фильм, который покажет истинное лицо войны

Хилари Свенк и Алисса Милано мощно поддержали Украину

Американские актрисы Хилари Свенк и Алисса Милано записали видеообращение, в котором выразили поддержку украинцам в один из самых тяжелых этапов истории государства.

Уже более двух лет Украина страдает от жестокого и несправедливого российского вторжения. Мир и безопасность для украинцев должны наступить, и мы должны помочь им достичь этого. Я поддерживаю народ Украины и призываю всех делать то же самое,

– отметила Хилари Свенк.

Хилари Свенк, известная своими ролями в фильмах "Парни не плачут" и "Миллион долларов за малыша", и Алисса Милано, которая прославилась благодаря телесериалам "Зачарованные" и "Кто здесь босс?", решили использовать свое влияние и популярность для привлечения средств и поддержки важных социальных проектов.

Украина нуждается в нашей поддержке больше, чем когда-либо. Полномасштабная война в Украине – бесчеловечная, подлая и варварская. Она должна закончиться справедливым миром и победой Украины. Украинцы, знайте: я буду с Украиной и буду поддерживать вас на этом пути,

– сказала Алисса Милано.

Их участие в UNITED24 поможет привлечь международное внимание к проблемам образования, науки и медицинской помощи, которые являются критически важными для развития общества. Вклад актрис будет направлен на финансирование образовательных программ и научных исследований, а также на обеспечение необходимой медицинской помощью тех, кто в ней нуждается.

Что известно о платформе UNITED24

Инициированная Президентом Украины, фандрейзинговая платформа UNITED24 является основным окном сбора пожертвований в поддержку Украины. Эта платформа была создана с целью привлечения финансовой помощи для преодоления последствий российской агрессии и восстановления страны.

За 21 месяц работы UNITED24 благодаря пожертвованиям из более чем 110 стран собрано более 647 000 000 долларов. Эти средства направляются на реализацию критически важных проектов в различных сферах, включая медицинскую помощь, образование и науку, а также восстановление инфраструктуры.

В состав послов UNITED24 входят известные личности со всего мира, которые используют свое влияние для поддержки Украины. Среди них певица и актриса Барбра Стрейзанд, актеры Марк Хэмилл, Марк Стронг, Лиев Шрайбер и Миша Коллинз, актрисы Кэтрин Винник, Иванна Сахно, Алисса Милано и Хилари Свенк, группа Imagine Dragons, арт-директор Balenciaga Демна, и режиссер Мишель Азанавичус.

Амбассадорами платформы также являются астронавт Скотт Келли, историк Тимоти Снайдер, британский предприниматель Ричард Брэнсон, кантри-певец Брэд Пейсли, британский путешественник Беар Гриллз, философ и экономист Фрэнсис Фукуяма, шеф-повар Хосе Андрес, а также нобелевские лауреаты Пол Нерс, Эдвард Мозер и Мэй-Бритт Мозер. К этой группе присоединились и выдающиеся украинские спортсмены Андрей Шевченко, Элина Свитолина, Александр Усик и Александр Зинченко.

Каждый из послов способствует повышению осведомленности международного сообщества о потребностях Украины и привлечению ресурсов, необходимых для поддержки украинского народа в это сложное время.