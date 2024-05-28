Картину продемонстрируют в рамках программы "Специальные показы". Фестиваль продлится с 28 июня по 6 июля.

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Как создавалась лента "Реал"

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Олег Сенцов присоединился к украинской армии и воевал на юго-восточном фронте. Летом 2023 он случайно снял один из боев, когда его БТР был поражен врагом.

Олег оказался в ближайшей траншее и с помощью радиосвязи пытался организовать эвакуацию части своего подразделения, который был под обстрелом, почти без боеприпасов, на позиции под кодовым названием "Реал".

Этот незапланированно снятый тактической камерой режиссера материал стал документальной лентой.

"Реал" – это не кино в классическом его понимании. Это кусок жизни на войне, который был снят случайно, но который показывает его истинное лицо без прикрас и фальши,

– комментирует Олег Сенцов.

Кто принял участие в создании ленты

Фильм "Реал" является совместной продукцией Украины и Хорватии. Над его созданием работали продюсеры Олег Сенцов ("Край Кинема"), Денис Иванов ("Артхаус Трафик"), Майк Дауни (Downey Inc), Борис Т. Матич и Лана Матич (Propeler Film).

Лента получила поддержку от Европейского Фонда Солидарности с Украинскими Фильмами и Проекта "Документирование Украины", инициированного Институтом гуманитарных наук (IWM, Вена). Также фильм поддержала программа FILMBOOST от Deutsche Filmakademie в сотрудничестве с ОО "Докудейз".