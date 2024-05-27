Ведь редакция Кино 24 подготовила для вас список сериалов с неожиданной развязкой. Смотрите трейлеры онлайн и выбирайте сюжет, который заинтересовал больше всего.

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"ОА"

Прерия Джонсон, девушка, пропавшая без вести семь лет назад, внезапно возвращается домой. Возвращение Прерии остается загадочным, поскольку она не рассказывает о своих переживаниях за это время, а лишь утверждает, что была рядом все это время.

Еще больше таинственности добавляет тот факт, что Прерия, которая раньше была слепой, теперь обладает прозрачностью, и она узнает членов своей семьи только на ощупь.

"ОА": смотрите онлайн трейлер сериала

"Парфюм"

История сироты Жана-Батиста Гренуя, который обладал необычайным даром различать самые изысканные и наименее заметные ароматы, очаровала миллионы сердец по всему миру.

В новом экранизационном варианте события середины XVIII века перенесены в наше время, а главными героями стали несколько друзей из школы-интерната, которых объединяет уникальная способность очень чувствительно чувствовать запахи. Друзья увлеченно исследуют влияние ароматов на поведение человека и учатся создавать ароматы отдельных лиц. Увлеченные своей работой, они не замечают, как переступают границы дозволенного.

"Парфюм": смотрите онлайн трейлер сериала

"Убийство по алфавиту"

Экранизация романа 1936 года рассказывает о расследовании серии убийств, которые происходят на британской железной дороге, с участием Эркюля Пуаро. Маньяк, идентифицирующий себя как ABC, совершает убийства в алфавитном порядке и оставляет на телах жертв справочник ABC Railway Guide.

"Убийство по алфавиту": смотрите онлайн трейлер сериала

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