Как сообщает People, Мартинес обвиняет актрису в физическом насилии над сыном. Представители актрисы все отрицают.

В чем Мартинес обвиняет Берри

В судебных документах актер утверждает, что 26 сентября между Берри и Масео произошел серьезный конфликт. По его версии, актриса якобы схватила сына за шею и начала душить его.

Мартинес также заявил, что это был не первый подобный случай и что в течение последних нескольких лет якобы имели место и другие эпизоды физической, словесной и эмоциональной агрессии. На данный момент это лишь утверждения Мартинеса, изложенные в судебном заявлении. Его адвокат Патрик Багдасерианс пояснил, что главная цель обращения – безопасность и благополучие ребенка.

Сын якобы сам попросил отца забрать его

Мартинес утверждает, что после конфликта Масео сам позвонил ему и попросил приехать. По словам актера, сын рассказал, что мать якобы напала на него.

В документах также приводятся фрагменты переписки между бывшими супругами. Из них видно, что Берри и Мартинес спорили по поводу поведения сына и того, где он должен остаться после конфликта.

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Отдельно Мартинес заявил, что Берри ранее якобы объясняла подобные ситуации игрой или шутками. Он также упомянул ее тренировки по ММА и утверждал, что она могла использовать такие боевые приемы во время игры с сыном.

Хэлли Берри все отрицает

Сторона актрисы отреагировала довольно жестко. Ее адвокат Марина Бек назвала заявление Мартинеса "полностью безосновательным и намеренно вводящим в заблуждение". По ее словам, Берри огорчена ситуацией, но продолжает отстаивать свои права на опеку над сыном.

Их споры из-за сына начались не вчера

Берри и Мартинес поженились в 2013 году, а уже через два года подали на развод. Окончательно этот процесс завершился только в 2023-м. Тогда они договорились о совместной юридической опеке над Масео. Берри также обязалась выплачивать 8 тысяч долларов в месяц в качестве алиментов и дополнительно 4,3% от дохода, превышающего 2 миллиона долларов. На ней также остались расходы на частную школу, форму, учебные материалы и внешкольные занятия сына.

В 2024 году бывшие супруги даже согласились пройти специальную терапию для совместного родительства. План предусматривал личные консультации и как минимум шесть совместных встреч, которые должны были помочь им реже ссориться из-за воспитания ребенка.

Впрочем, судя по новому иску, мирного сосуществования так и не сложилось. Ранее источник PEOPLE уже сообщал, что у Берри и Мартинеса очень разные подходы к воспитанию и что совместное родительство дается им нелегко. В то же время подчеркивалось, что оба любят Масео, а Берри старается беречь его частную жизнь.

Ранее стало известно, что еще одна дочь голливудской звезды отказалась от его фамилии.