Не для слабых нервов: 4 жутких фильма ужасов, основанных на реальных событиях

Во время просмотра фильмов ужасов мы часто успокаивающе говорим себе: "это всего лишь кино", "этого не бывает на самом деле". Однако в истории хорроров есть и те ленты, которые основаны на реальных событиях, и от этого факта пробирает до косточек.

24 Канал собрал фильмы ужасов, в основе которых – реальные события и преступления – идеальный вариант для просмотра на Хэллоуин. Хотя важно отметить, что некоторые детали в этих лентах преувеличены или вымышлены.

"Ужас Амитивилля"

Джордж и Кэти Латс давно мечтали о большом доме, поэтому не упускают возможности приобрести особняк, где ранее произошло массовое убийство. В доме поселилось то, что помешает их счастью. И со временем жизнь семейства превращается в ужас.

Эта история стала предметом многочисленных дискуссий. Неизвестно, действительно ли на Оушен-авеню в Амитивиле происходили паранормальные явления. Однако очевидно, что убийства были реальными.

"Ужас Амитивилля": смотрите трейлер онлайн

"Заклятие"

Фильм рассказывает о семье Перронов, которые проживали в просторном доме на Род-Айленде в 70-е. Со временем они начали замечать сверхъестественные явления. И хотя сначала были скептическими, все-таки поверили в присутствие духов и обратились к исследователям паранормального – Уорренов.

История основана на реальных событиях в жизни Роджера и Кэролин Перрон, которые проживали в Род-Айленде и якобы заметили дома паранормальную активность. В то же время в фильме есть много преувеличений.

"Заклятие": смотрите трейлер онлайн

"Экзорцизм Эмили Роуз"

Отец Мур должен предстать перед судом – из-за него погибла молодая девушка. Ему надо доказать, что Эмили Роуз действительно была одержима, а не просто страдала от эпилепсии.

Фильм основан на истории 19-летней девушки Аннелиз Михель, которая умерла после почти 70 сеансов экзорцизма в Германии. Девушка выросла в крайне религиозной семье. В подростковом возрасте ей диагностировали шизофрению и эпилепсию, но со временем Аннелиз поверила, что одержима. Ее родителей и священников обвинили в убийстве по неосторожности, ведь девушка перестала принимать лекарства, еду, была обезвоженной и истощенной.

"Экзорцизм Эмили Роуз": смотрите трейлер онлайн

"Полтергейст"

Семейство Фрилинг переезжает в новый дом, где начинают происходить странные вещи. Телевизор сам включается, игрушки исчезают, свет гаснет. Пока родители пытаются разобраться с проблемами, другие сущности похищают их сына, а затем и дочь.

Лента основана на реальных событиях, происходивших в Лонг-Айленде в 1950-х. Дети семьи Германнов вроде бы слышали в доме непонятные звуки. Они пригласили в дом священника, после чего ситуация вроде бы ухудшилась – фигурки в доме разбивались, а книжный шкаф упал.

"Полтергейст": смотрите трейлер онлайн

Также к Хэллоуину рекомендуем посмотреть классические хоррор-фильмы, которые на 100% передадут атмосферу этого мистического дня.