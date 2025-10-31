Тем более, что 23 октября в кино состоялась премьера американского комедийного фильма ужасов с элементами боди-ужаса. В материале 24 Канала узнаете больше о сюжете и актерском составе.

Что известно о фильме "Маска"?

23 октября 2025 года в украинских кинотеатрах состоялась премьера американского комедийного фильма ужасов под названием "Маска". В мире премьера состоялась раньше.

Лента снята с элементами боди-хоррора, поэтому многие сравнивают ее с популярным фильмом под названием "Субстанция".

По сюжету, в недалеком будущем наука и пластическая хирургия позволяют возвращать молодость. Некогда известная актриса Саманта Лейк в отчаянии соглашается на революционную процедуру омоложения, надеясь возродить карьеру.

"Маска": смотрите онлайн трейлер фильма

Она снова сияет красотой и успехом, но радость оказывается обманчивой – цена этого дара слишком высока. Женщины, которые прошли те же операции, загадочно исчезают, и теперь Саманта вынуждена сорвать блестящую маску, чтобы спасти себя и раскрыть ужасную правду.

Главные роли в ленте сыграли Элизабет Мосс ("Мы", "Человек-невидимка", сериал "Рассказ служанки"), Кейт Хадсон ("Стеклянный лук: детективная история", "Почти знамениты", "Война невест"), Кая Гербер ("Вавилон", "Американская история ужасов") и другие.

Какие еще фильмы посмотреть в Хэллоуин?

Если вы хотите остаться дома, а не идти в кинотеатр, мы собрали для вас подборку высокорейтинговых фильмов, которые действительно способны хорошо пощекотать нервы.

"Поговори со мной"

"Все страхи Бо"

"Восстание зловещих мертвецов"

"Абсолютный убийца"

"Крик 6"

Это ленты с совершенно разными сюжетными линиями, поэтому каждый сможет выбрать что-то особенное для себя и окунуться в мир жутких событий и неожиданных сюжетных поворотов.