Тим більше, що 23 жовтня у кіно відбулась прем'єра американського комедійного фільму жахів з елементами боді-горору. У матеріалі 24 Каналу дізнаєтесь більше про сюжет та акторський склад.
Дивіться також Без Генрі Кавілла: на Netflix вийшов 4 сезон культового серіалу "Відьмак"
Що відомо про фільм "Маска"?
23 жовтня 2025 року в українських кінотеатрах відбулася прем'єра американського комедійного фільму жахів під назвою "Маска". У світі прем'єра відбулася раніше.
Стрічка знята з елементами боді-хорору, тож багато хто порівнює її з популярним фільмом під назвою "Субстанція".
За сюжетом, у недалекому майбутньому наука та пластична хірургія дозволяють повертати молодість. Колись відома акторка Саманта Лейк у відчаї погоджується на революційну процедуру омолодження, сподіваючись відродити кар'єру.
"Маска": дивіться онлайн трейлер фільму
Вона знову сяє красою та успіхом, але радість виявляється обманливою – ціна цього дару занадто висока. Жінки, які пройшли ті самі операції, загадково зникають, і тепер Саманта змушена зірвати блискучу маску, щоб врятувати себе та розкрити жахливу правду.
Головні ролі у стрічці зіграли Елізабет Мосс ("Ми", "Людина-невидимка", серіал "Розповідь служниці"), Кейт Гадсон ("Скляна цибуля: детективна історія", "Майже знамениті", "Війна наречених"), Кая Ґербер ("Вавилон", "Американська історія жахів") та інші.
Які ще фільми подивитись у Геловін?
Якщо ви хочете залишитися вдома, а не йти в кінотеатр, ми зібрали для вас добірку високорейтингових фільмів, які справді здатні добряче полоскотати нерви.
- "Поговори зі мною"
- "Усі страхи Бо"
- "Повстання зловісних мерців"
- "Абсолютний вбивця"
- "Крик 6"
Це стрічки з абсолютно різними сюжетними лініями, тож кожен зможе обрати щось особливе для себе та зануритися у світ моторошних подій і неочікуваних сюжетних поворотів.