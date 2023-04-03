После допремьерного показа фильма в США, режиссер фильма дал интервью журналистам. Во время разговора Астер признался, что исполнитель главной роли Хоакин Феникс потерял сознание из-за "напряженной сцены".

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Хоакин Феникс потерял сознание на съемках "Все страхи Бо"

48-летний актер "Джокера" снимал сцену с 73-летней партнершей фильма Патти Люпон, когда произошел инцидент. Ари сказал: "Дело в том, что он потерял сознание в чьем-то дубле, его не было видно на камеру, но он помогал им, поэтому был очень истощен".

Режиссер подчеркнул, что сначала был очень злой, потому что получился хороший дубль из Патти. Но потом понял, что это было "очень поэтично".

Что известно о фильме

Это будущий сюрреалистический комедийный фильм ужасов, демонстрирующий все грани таланта знаменитого актера Хоакина Феникса – молниеносного лауреата премии Оскар и главного "Джокера" мирового кино. Ари Астер выступил в новом проекте как сценарист, режиссер и продюсер.

Все сюжетные линии авторы содержат в секрете. Однако голливудская компания, которая стоит также за "оскаровскими" номинантами "Кит" и "Все всегда и одновременно", процитировала режиссера и от себя дополнила, что новый проект является "кошмарной комедией", а по сюжету отметила следующее: "Ибо пройдет свой путь от начала до конца. А возможно и наоборот – от конца к началу, где его ждет источник всего, ведь, как известно, все, чего вы хотите, есть с другой стороны страха. Как закончится это удивительное путешествие? Справится ли Ибо со своими страхами, осмелится ли взглянуть в глаза своим фобиям? Все ответы – в фильме".

Кроме Хоакина Феникса, в съемках приняли участие:

Натан Лейн,

Патти Лупон,

Эми Райан,

Кайли Роджерс,

Паркер Поузи и другие.

"Все страхи Бо": смотрите трейлер фильма