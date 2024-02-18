Известный голливудский актер во второй раз станет отцом

Актер Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в фильме "Джокер", и его жена Руни Мара ждут появления второго ребенка.

Актриса прибыла на Берлинский международный кинофестиваль в черном платье свободного пошива. Образ дополнила легким макияжем и гладкой прической.

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О беременности жены Хоакина Феникса стало понятно из округлого животика, который подчеркивало платье. Судя по его размерам, Руни совсем скоро будет рожать.

Сама пара никак не комментирует ожидание второго ребенка. Поэтому пока что неизвестно, кто у них родится – мальчик или девочка.



Хоакин Феникс и Руни Мара / Фото с фан-аккаунта актера

Об отношениях Хоакина и Руни