Украинского зрителя ждет новая премьера: на экраны выходит детективный сериал "Ход коня"

В понедельник, 18 марта, на украинских экранах состоится премьера нового сериала "Ход коня". Непредсказуемые события, острый сюжет, талантливые актеры - то, что зритель сможет увидеть уже сегодня.

На телеэкранах 18 марта в 18:00 состоится премьера 24-серийного детективного сериала "Ход коня". Кино 24 расскажет, какую историю продемонстрирует новая кинолента.

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Премьера нового украинского детектива: о чем сюжет

Эта лента расскажет о сообразительном оперативнике, который хочет вернуть потерянную жизнь. По сюжету, главный герой был в меру циничным, немного дерзким, однако очень сообразительным оперативником.

Главный герой ленты "Ход коня" Максим Никоненко имеет все. В частности, у мужчины есть любимая работа, прекрасная любимая и деньги. Многие люди по-настоящему ему завидуют и считают поистине счастливчиком.

Однако внезапно жизнь мужчины идет наперекосяк – он оказывается в колонии за убийство. При том, что его мужчина не совершал.

Судьба готовит ему новый вираж и новую загадку –"неизвестный спаситель" приложил много усилий, чтобы вытащить Макса на свободу.

Так, у Николенко множество мыслей. В частности, кто же спаситель и главное – какой у него мотив. Главный герой изо всех сил пытается это понять.

"Ход коня": смотрите онлайн трейлер сериала

Главные роли в сериале сыграли талантливые актеры. Так, роли исполняли Павел Москаль, Анатолий Пашинин, Владимир Заец, Алексей Череватенко, Алексей Горбунов и другие.