На телеекранах 18 березня о 18:00 відбудеться прем'єра 24-серійного детективного серіалу "Хід коня". Кіно 24 розповість, яку історію продемонструє нова кінострічка.

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Прем'єра нового українського детективу: про що сюжет

Ця стрічка розповість про кмітливого оперативника, який хоче повернути втрачене життя. За сюжетом, головний герой був в міру цинічним, трохи зухвалим, однак дуже кмітливим оперативником.

Головний герой стрічки "Хід коня" Максим Ніконенко має усе. Зокрема, у чоловіка є улюблена робота, прекрасна кохана та гроші. Багато людей по-справжньому йому заздрять і вважають воістину щасливчиком.

Проте раптово життя чоловіка йде шкереберть – він опиняється в колонії за вбивство. При тому, що його чоловік не скоював.

Доля готує йому новий віраж та нову загадку – "невідомий рятівник" доклав багато зусиль, аби витягти Макса на свободу.

Так, у Ніколенка безліч думок. Зокрема, хто ж рятівник та головне – який у нього мотив. Головний герой із усіх сил намагається це збагнути.

"Хід коня": дивіться онлайн трейлер серіалу

Головні ролі у серіалі зіграли талановиті актори. Так, ролі виконували Павло Москаль, Анатолій Пашинін, Володимир Заєць, Олексій Череватенко, Олексій Горбунов та інші.