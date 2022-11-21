Завершился сериал "Ходячие мертвецы", который показывали 12 лет – что дальше

21 ноября вышла финальная серия сериала "Ходячие мертвецы". За 12 лет было снято 11 сезонов, а общее количество серий составляет 177.

Первая серия сериала "Ходячие мертвецы" вышла 31 октября 2010 года. Тогда первый сезон в среднем посмотрело более 5 миллионов человек – это было фантастическим успехом для AMC. Своего пика сериал достиг в 2014 году, когда на экраны вышел 5 сезон и собрал вокруг себя около 17,5 миллиона поклонников.

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Сериал "Ходячие мертвецы" 12 пробыл на экранах – что дальше

21 ноября 2022 года хоть и вышла финальная серия шоу, однако эта история продолжится в разных спинофах. На сегодняшний день в производстве находятся следующие проекты:

"Дерил Диксон" – будущий сериал, продолжающий историю персонажа "Ходячих мертвецов", которого сыграл американский актер Норман Ридус. Премьера в 2023 году.

"Ходячие мертвецы: Мертвый город" – минисериал, действие которого будет происходить в Манхэттене, посвященный персонажам Нигана и Мэгги. Релиз ожидается в 2023 году.

Минисериал о Рике и Мишонне, который пока нет названия, запланирован на январь 2023 года.

А еще в 2023 году выйдет 8 сезон сериала "Бойтесь Ходячих мертвецов".

Какой сюжет "Ходячих мертвецов"

В центре истории – жизнь семьи шерифа после того, как зомби пришли на земной шар. Вместе со своей семьей он пытается найти безопасное место для жизни, но каждый раз его преследует постоянный страх смерти.

"Ходячие мертвецы": смотрите трейлер 11 сезона