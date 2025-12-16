Не захотите ставить на паузу: новый украинский сериал, который покорил зрителей

26 ноября на SWEET.TV состоялась премьера украинского сериала "Хороня бывшую", режиссером которого стал Сергей Кулибышев. Он сразу завоевал любовь зрителей благодаря интересному сюжету и блестящему актерскому составу.

Сериал имеет всего 10 серий, поэтому на него не нужно тратить много времени. Что известно о "Хороня бывшую", узнавайте в материале 24 Канала.

Что известно о сериале "Хороня бывшую"?

В сериале освещена тема отношений, дружбы, показана жизнь мужчин и женщин в современном мире, которая меняется, когда начинается война. По сюжету четверо мужчин знакомятся на похоронах общей бывшей, которая погибла на войне.

События сериала разворачиваются в современном Киеве. Это история о незнакомцах, которые встретились при печальных обстоятельствах и теперь пытаются выяснить, кого же бывшая любила больше.

Это история для тех, у кого были классные бывшие. А еще – это изображение нашего общества без неполноценности. С посылом: "Вот мы такие – давайте себя понимать и принимать". Мы поднимаем болезненные темы, но говорим о них просто, искренне и с самоиронией. Ведь ничто так не вдохновляет задуматься над жизнью, как трагедия, которая заставляет улыбаться,

– рассказал режиссер Сергей Кулибышев.

"Хороня бывшую": смотрите онлайн трейлер сериала

Главные роли в сериале сыграли топовые украинские актеры:

Александр Рудинский – актер Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. На спектакли с его участием трудно попасть, ведь билеты раскупают очень быстро. Мужчина снялся в сериале "Агентство", который спродюсировал Джордж Клуни. Рудинский сыграл главную роль в британском короткометражном фильме "Камень, ножницы, бумага" о войне в Украине, получивший премию BAFTA.

– актер Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. На спектакли с его участием трудно попасть, ведь билеты раскупают очень быстро. Мужчина снялся в сериале "Агентство", который спродюсировал Джордж Клуни. Рудинский сыграл главную роль в британском короткометражном фильме "Камень, ножницы, бумага" о войне в Украине, получивший премию BAFTA. Вячеслав Довженко – актер Киевского академического драматического театра на Подоле, обладатель премии "Золотой волчок". Он известен по фильмам "Киборги", "Дом "Слово": Бесконечный роман", "Буча", "Другой Франко", а также по сериалам "Участковый с ДВРЗ", "Подорожники" и другими.

– актер Киевского академического драматического театра на Подоле, обладатель премии "Золотой волчок". Он известен по фильмам "Киборги", "Дом "Слово": Бесконечный роман", "Буча", "Другой Франко", а также по сериалам "Участковый с ДВРЗ", "Подорожники" и другими. Артур Логай – актер Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. Участвовал в шоу "X-Фактор", "Танцы со звездами" и "Предатели". Популярность пришла к мужчине после съемок в сериалити "Киев днем и ночью". Также он сыграл в фильмах "Крашанка", "Песики", в сериале "Моя любимая Страшко" и других.

– актер Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. Участвовал в шоу "X-Фактор", "Танцы со звездами" и "Предатели". Популярность пришла к мужчине после съемок в сериалити "Киев днем и ночью". Также он сыграл в фильмах "Крашанка", "Песики", в сериале "Моя любимая Страшко" и других. Слава Бабенков – известен по ролям в сериалах "Кофе с кардамоном", "Первые дни" и "Кукушки". Кроме того, снялся в фильме "Дон Жуан из Жашкова".

